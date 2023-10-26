Две матери подрались в детском саду в Коми
Родители устроили драку в раздевалке детского сада, за происходящим наблюдали воспитанники учреждения. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики Коми.
Конфликт между матерями произошел в Ухте. Сначала женщины бурно выясняли отношения на словах, но затем перепалка переросла в рукоприкладство.
Одна из матерей расцарапала лицо оппонентки. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Он учел, что женщина беременна и у нее есть малолетние дети. Вторую участницу конфликта привлекли к административной ответственности.
Ранее два семиклассника подрались на крыльце школы в Москве на глазах отца одного из мальчиков. Причем он никак не стал разнимать дерущихся, а напротив, подначивал своего сына, чтобы тот продолжать бить оппонента.