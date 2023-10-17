Две машины загорелись на юго-западе Москвы

Читайте нас в:

По его данным, утром 17 октября в районе Теплого Стана в Соловьином проезде произошло ДТП, в результате которого загорелись два автомобиля. Очевидцы рассказали, что автомобиль Hyundai врезался во внедорожник и загорелся.

«Наше подразделение уже находится на месте. Произошло возгорание двух автомобилей. На данный момент открытое горение ликвидировано, осуществляется проливка», - сообщили «360» в пресс-службе столичного МЧС.

UPD : собеседник «360» уточнил, что участниками ДТП стали три машины. В результате массовой аварии погибли два человека.

В дептрансе предупредили, что движение по Соловьиному проезду временно перекрыли. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы ночью столкнулись автомобили такси и BMW , пострадал один человек.