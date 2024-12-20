Две машины въехали в толпу людей на ярмарке в Магдебурге
Две машины въехали в людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебурге. Погибли 11 человек, сообщил новостной портал T-online.
По словам очевидцев, два автомобиля протаранили ограждения и наехали на посетителей рождественской ярмарки.
По неофициальным данным, жертвами происшествия стали 11 человек. Также около 60 получили травмы. На месте аварии работают полицейские. Водителей уже задержали.
По информации телеканала NTV, в толпу на рождественской ярмарке въехал один автомобиль. Водитель специально направил машину на людей. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.
Похожий случай произошел в китайской провинции Гуандун.
Машина врезалась в толпу возле спортивного центра. В результате погибли 35 человек, еще 43 пострадали.