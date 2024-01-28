Две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

На место аварии прибыли представители городских оперативных служб. О пострадавших пока информации не поступало. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.

В ведомстве уточнили, что в районе ДТП было затруднено движение. Сейчас его уже полностью удалось восстановить, так как проезжую часть освободили от последствий столкновения машин.

Массовая авария с фурой произошла в Москве на Ленинградском шоссе около 07:15. По данным источника «360», в результате столкновения загорелись четыре машины, одна из них - по всей площади. О пострадавших сведений нет.