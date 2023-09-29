Две маршрутки и четыре автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы

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«Помощь медиков потребовалась одной женщине. Ее госпитализировали с травмой живота», - уточнил он.

По предварительным данным, в момент столкновения в маршрутках пассажиров не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. После ДТП возгорания транспортных средства не произошло. Количество пострадавших уточняется.

Очевидцы предоставили в распоряжении «360» видео с места дорожного происшествия. Судя по кадрам, у одной из машин полностью смяло капот. У еще одного участника аварии в результате удара образовалась крупная вмятина со стороны двери.

В пресс-службе МВД России сообщили, что на Химкинском бульваре произошло ДТП с участием четырех автомобилей, с последующим наездом одной машины на препятствие. По предварительным данным пострадал один человек. Его госпитализировали.