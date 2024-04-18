18 апреля 2024, 10:43

Две легковушки и скутер столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

Global Look Press
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Массовое ДТП произошло утром 18 апреля на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщил источник «360», столкнулись две лековушки и скутер.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи.

«Остановлено движение трамвая в обе стороны», - рассказал источник.

Причины аварии уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее на Нагатинской набережной в столице столкнулись фургон и рейсовый автобус. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились около 10 человек, один из них, по предварительным данным, пострадал.

Скорая помощь ДТП Машины Москва
18 апреля 2024, 11:38
Более 600 SIM-боксов, которые могли использоваться для диверсий и терактов, изъяли в марте
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В марте в 40 регионах России изъяли 612 SIM-боксов, которые могли использоваться в террористической и диверсионной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов», - информировали в ведомстве.

При помощи этих SIM-боксов злоумышленники незаконно активируют аккаунты в соцсетях, счета и финансовые кошельки, которые используют для преступной деятельности и распространения ложных угроз и фейков.

За март в российских регионах также изъяли более 300 тысяч SIM-карт.

Сорокачетырехлетнего жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в предоставлении услуг по активации российских SIM-карт в интересах украинских террористических организаций.

В отношении 30 человек возбудили уголовные дела о мошенничестве. Еще двое попались на причастности к незаконному доступу к «Госуслугам». Они попали под следствие за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Ранее двух жителей Томской области заподозрили в финансовой помощи ВСУ. В отношении их возбудили уголовное дело о госизмене.

Санкт-Петербург Терроризм ФСБ
18 апреля 2024, 11:22
Автомобиль наземной службы протаранил самолет в аэропорту Якутска
Пресс-служба Следственного комитета
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В аэропорту Якутска спецмашина протаранила самолет, который находился на стоянке. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в четверг, 18 апреля.

«В аэропорту Якутска автомобиль наземной службы при движении повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi SuperJet», - подчеркнули в ведомстве.

В момент аварии пассажиров на борту самолета не было. Пострадавших в результате столкновения нет. Вылет рейса из Якутска в Харбин задержали. Что послужило причиной ЧП, в ведомстве не уточнили.

Городская транспортная прокуратура проведет проверку по факту повреждения самолета. Также ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров на получение всех услуг, которые положены при задержке рейсов.

Недавно самолет, вылетевший из Калининграда, экстренно приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Причиной стала техническая неисправность. На борту находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал.

Якутия Самолеты
18 апреля 2024, 10:30
Автобус с хоккеистами вылетел в кювет в Ульяновской области
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В Ульяновской области автобус вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве уточнили, что 17 апреля вечером рядом с селом Гулюшево в Сурском районе во время поездки у автобуса Van Hool лопнуло колесо, и он съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате травмы получили двое взрослых и трое детей. Всех пострадавших увезли в больницу. Полицейские уточнили, что у детей незначительные травмы.

Все причины и обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.

По данным РЕН ТВ, в салоне автобуса находилась детская хоккейная команда. Всего ехали 29 человек.

На юге Москвы столкнулись газель и рейсовый автобус. В результате ДТП пострадала женщина, ее увезли в больницу с травмами и ушибами.

ДТП Хоккей Автобусы
18 апреля 2024, 10:10
Трассу из Тюменской области в Казахстан перекрыли из-за паводков
Пресс-служба администрации города или района
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Движение по дороге Ишим — Казанское — граница Республики Казахстан ограничили из-за наводнения. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

По данным властей региона, вода дошла до проезжей части.

«Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й километр региональной автодороги Ишим - Казанское - граница Республики Казахстан», - указали в центре.

На дороге дежурят инспекторы ДПС, которые предупреждают водителей об опасности и рассказывают им об альтернативных маршрутах. Объехать затопленные участки можно через трассу Казанское - Смирное - Копотилово, добавили в информационном центре.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что уровень воды в Орске снижается, но обстановка в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях остается неблагоприятной. По его словам, волна паводка смещается вниз по течению реки Урал, приближаясь к границе с Казахстаном.

Движение по дороге Ишим - Казанское - граница Республики Казахстан ограничили из-за наводнения. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Казахстан Наводнения Дороги Наводнение в Оренбургской области

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