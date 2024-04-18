Две легковушки и скутер столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

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В марте в 40 регионах России изъяли 612 SIM-боксов, которые могли использоваться в террористической и диверсионной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов», - информировали в ведомстве.

При помощи этих SIM-боксов злоумышленники незаконно активируют аккаунты в соцсетях, счета и финансовые кошельки, которые используют для преступной деятельности и распространения ложных угроз и фейков.

За март в российских регионах также изъяли более 300 тысяч SIM-карт.

Сорокачетырехлетнего жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в предоставлении услуг по активации российских SIM-карт в интересах украинских террористических организаций.

В отношении 30 человек возбудили уголовные дела о мошенничестве. Еще двое попались на причастности к незаконному доступу к «Госуслугам». Они попали под следствие за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Ранее двух жителей Томской области заподозрили в финансовой помощи ВСУ. В отношении их возбудили уголовное дело о госизмене.