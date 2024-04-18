Две легковушки и скутер столкнулись на Ленинском проспекте в Москве
Массовое ДТП произошло утром 18 апреля на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщил источник «360», столкнулись две лековушки и скутер.
На место происшествия прибыла машина скорой помощи.
«Остановлено движение трамвая в обе стороны», - рассказал источник.
Причины аварии уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее на Нагатинской набережной в столице столкнулись фургон и рейсовый автобус. В салоне общественного транспорта в момент аварии находились около 10 человек, один из них, по предварительным данным, пострадал.