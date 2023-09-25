Две легковушки и автобус столкнулись на внутренней стороне МКАД

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По поступившей в службы столицы заявке, в аварии пострадали минимум двое. Прибывшие на место специалисты обнаружили на месте одного человека, зажатого в деформированной машине, сейчас его вытаскивают. Также зафиксирован разлив топлива на проезжую часть.

В пресс-службе МВД подтвердили, что в результате аварии пострадал один человек. Все обстоятельства столкновения устанавливают.

Ранее Госавтоинспекция заявила, что за прошедшую неделю в Москве зафиксировали почти 200 дорожно-транспортных происшествий. При этом в авариях погибли шестеро , 207 человек получили ранения, 23 ребенка - травмы средней степени тяжести. В ведомстве подчеркнули, что самые частые ДТП в столице - это столкновения (97 случаев) и наезды на пешеходов (47 случаев).

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