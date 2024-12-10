Две калининградские стюардессы погибли под колесами поезда в Москве

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По информации издания, 19-ти и 20-летняя девушки работали стюардессами и проживали в Калининграде. В воскресенье утром они направлялись в аэропорт, и вместо перехода попытались перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Увидев приближающийся поезд, девушки попытались забраться на платформу, но не смогли. Поезд насмерть сбил стюардесс. Следственные органы проводят проверку по факту смерти.

В начале ноября на станции Сергиева Посада электричка сбила студентку колледжа, переходившую пути. Причиной стали наушники, из-за которых она не услышала приближающегося поезда. Девушка осталась жива.