10 декабря 2024, 04:04

Две калининградские стюардессы погибли под колесами поезда в Москве

Freepik
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Две девушки погибли на юге Москвы под колесами поезда. Состав сбил их в районе станции Нагатинская Павелецкого направления, они скончались на месте, сообщил mk.ru.

По информации издания, 19-ти и 20-летняя девушки работали стюардессами и проживали в Калининграде. В воскресенье утром они направлялись в аэропорт, и вместо перехода попытались перейти железнодорожные пути в неположенном месте.

Увидев приближающийся поезд, девушки попытались забраться на платформу, но не смогли. Поезд насмерть сбил стюардесс. Следственные органы проводят проверку по факту смерти.

В начале ноября на станции Сергиева Посада электричка сбила студентку колледжа, переходившую пути. Причиной стали наушники, из-за которых она не услышала приближающегося поезда. Девушка осталась жива.

Поезда Калининград Москва
09 декабря 2024, 20:39
Пьяный мужчина упал на рельсы станции «Молодежная» в столичном метро
Pxhere
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Мужчина упал на рельсы в московском метро на станции «Молодежная». Как сообщил источник 360.ru, москвич выжил, но ему понадобилась помощь медиков.

«Метро „Молодежная“, упал пьяный мужчина, его передали врачам», - отметил источник.

По данным столичного дептранса , на северо-западном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за ЧП.

Telegram-канал «ЧП/Москва» опубликовал видео, снятое очевидцами происшествия. На нем несколько неравнодушных пассажиров достают пострадавшего с путей, вытягивая его за руки. Сам виновник нетвердо стоит на ногах и несколько раз падает на рельсы.

Ранее в метро Санкт-Петербурга под колесами поезда погибла девушка. ЧП произошло на станции «Приморская». Предварительно, погибшая упала с платформы перед приближением поезда.

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
09 декабря 2024, 20:02
Тело второго погибшего обнаружили на месте взрыва в Пушкино
Телеканал «360»
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В Пушкино спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов погибшего мужчину», - уточнили в министерстве.

До этого специалисты обнаружили на месте взрыва тело женщины. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов.

По факту случившегося завели уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. Предварительной причиной взрыва назвали нарушение техники безопасности.

Спасатели Взрывы Пушкино
09 декабря 2024, 19:46
Прокуратура проконтролирует расследование дела о взрыве в Пушкино
Телеканал «360»
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Пушкинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела о взрыве в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и идет разбор завалов. Прокуроры продолжают работать на месте происшествия», - добавили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса «О нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Из-под завалов на месте взрыва извлекли тело погибшей женщины , сообщили в МЧС. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Под обломками конструкций могут оставаться люди.

Уголовное дело Взрывы Пушкино
09 декабря 2024, 18:55
СК возбудил дело после пожара в Пушкино
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После взрыва, пожара и обрушения стен складского помещения в Пушкино возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - уточнили в Следкоме.

Следователи и криминалисты незамедлительно прибыли на место происшествия.

В результате пожара в городском округе Пушкино произошло обрушение части стен и перекрытий производственно-складского здания. Очевидцы сообщили, что внутри здания могли находиться три человека. К ликвидации последствий ЧП привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.

Сейчас на месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы. В распоряжении 360.ru появились новые фото и видео с места событий. Правоохранители оцепили территорию.

Уголовное дело Пожары Обрушения Пушкино

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