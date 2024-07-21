21 июля 2024, 08:18

Две девушки пострадали в пьяном ДТП-перевертыше в Москве

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Белая легковушка попала в ДТП и перевернулась рано утром на Снежной улице в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что машина получила сильные повреждения. Источник 360.ru уточнил, что авария произошла около 05:30. В результате пострадали две девушки, которые находились в салоне автомобиля. Обеих увезли в больницу.

Водителя, по его информации, задержали. По предварительным данным, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП Москва
21 июля 2024, 04:32
В Анапе частично восстановили нарушенное из-за жары энергоснабжение
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В курортной Анапе частично восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за жаркой погоды и аномальных нагрузок на энергосети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию от представителей мэрии города.

«Заменено оборудование. Электроэнергия восстановлена», - сообщили в городской администрации.

До этого появилась информация, что около 17 тысяч жителей Анапы остались без света. К субботе число пострадавших сократилось до 10 тысяч.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что оставшимся без водоснабжения и электроэнергии горожанам будут подвозить питьевую и техническую воду до тех пор, пока не завершатся ремонтно-восстановительные работы. Так он отреагировал на жалобы бастующих людей.

Несколько дней назад замглавы Минэнерго Евгений Грабчак предупредил, что на фоне рекордно высоких температур на юге России сохраняются риски введения ограничений на подачу электроэнергии. В Ялте, Севастополе, Геленджике и Пятигорске пропадал свет из-за аварий.

Электричество Краснодарский край Жара
21 июля 2024, 01:53
Военный утонул во время заплыва в озере в Ленобласти
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Военнослужащий утонул в озере Малые Толони в Лужском районе Ленинградской области. О гибели 50-летнего контрактника сообщил начальник штаба воинской части, где служил мужчина, написала «Фонтанка».

«Утонувшего мужчину обнаружили в микрорайоне Городок. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти», - отметили в сообщении.

По данным издания, контрактник был из Череповца Вологодской области. До службы в армии он работал на заводе. Другие подробности не приводились.

Ранее российские военные возвращались из зоны специальной военной операции в Чувашию на автомобиле.

Машина с бойцами СВО утонула в Воронежской области. В ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тела двух погибших.

В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед. Жертвой ЧП стала женщина-пассажир.

Ленинградская область Военные Мужчины
21 июля 2024, 00:56
Дипломаты проверят данные об отравлении россиян газом в Турции
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Генконсульство России в Анталье проведет проверку данных об отравлении сограждан в отеле в Турции. Об этом РИА «Новости» рассказали в диппредставительстве.

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Вопрос держится на повестке», - уточнили в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов написали об отравлении россиян неизвестным газом. Это произошло в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали и поставили капельницы.

По данным РБК , российские туристы отравились газом в отеле из-за сломавшегося бойлера. Пятерых россиян доставили в больницу.

Один из туристов в комментарии 360.ru уточнил, что с пострадавшими общалась местная полиция. Сейчас их уже выписали. После этого россиянам предоставили другие номера.

Турция Отели Россия Полиция
20 июля 2024, 22:26
Десятилетняя девочка пропала в Самаре
РИА «Новости»
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В Самаре 10-летняя девочка ушла из дома и не вернулась, ведутся поиски. Об этом сообщила пресс-служба МВД Самарской области.

«Двадцатого июля в 12:00 (11:00 по московскому времени) ушла из дома, расположенного на улице Ново-Вокзальный тупик, 12а, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - уточнило ведомство.

В полиции попросили всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом.

Поисками школьницы также занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своей странице во «ВКонтакте» они опубликовали приметы пропавшего ребенка. У девочки темно-каштановые волосы, карие глаза. Рост 146 сантиметров. На момент ухода из дома была одета в черные широкие бриджи, серый на бретелях топ и розовые резиновые тапочки.

Несколько дней назад в Тверской области обнаружили труп 16-летней девушки , которая ушла из дома 8 июля. Все это время подростка искали следователи, полицейские и волонтеры отряда «Сова».

Ранее на востоке Москве полицейские обнаружили двух голодных и одиноких детей в возрасте трех и пяти лет.

Дети Россия Школьники Полиция

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