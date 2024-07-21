Две девушки пострадали в пьяном ДТП-перевертыше в Москве

В курортной Анапе частично восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за жаркой погоды и аномальных нагрузок на энергосети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию от представителей мэрии города.

«Заменено оборудование. Электроэнергия восстановлена», - сообщили в городской администрации.

До этого появилась информация, что около 17 тысяч жителей Анапы остались без света. К субботе число пострадавших сократилось до 10 тысяч.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что оставшимся без водоснабжения и электроэнергии горожанам будут подвозить питьевую и техническую воду до тех пор, пока не завершатся ремонтно-восстановительные работы. Так он отреагировал на жалобы бастующих людей.

Несколько дней назад замглавы Минэнерго Евгений Грабчак предупредил, что на фоне рекордно высоких температур на юге России сохраняются риски введения ограничений на подачу электроэнергии. В Ялте, Севастополе, Геленджике и Пятигорске пропадал свет из-за аварий.