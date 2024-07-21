Две девушки пострадали в пьяном ДТП-перевертыше в Москве
Белая легковушка попала в ДТП и перевернулась рано утром на Снежной улице в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что машина получила сильные повреждения. Источник 360.ru уточнил, что авария произошла около 05:30. В результате пострадали две девушки, которые находились в салоне автомобиля. Обеих увезли в больницу.
Водителя, по его информации, задержали. По предварительным данным, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.