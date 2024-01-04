04 января 2024, 18:08

Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ

Пресс-служба МЧС России по Московской области
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Две девочки 2008 и 2009 года рождения погибли при пожаре в Богородском городском округе, сообщили в региональном главке МЧС. Возгорание произошло в доме в СНТ «Лесное-2» на 6-й Восточной улице.

Информация о ЧП поступила в ведомство 4 января в 02:44. На месте оперативно выслали пожарно-спасательные подразделения.

Специалисты обнаружили при тушении тела двух детей. По информации МЧС, перед пожаром с детьми оставался дедушка одной из девочек.

Ночью мужчина обнаружил, что отопительный прибор садового дома сломался и пытался отремонтировать его своими силами. Но во время работ произошла вспышка газовоздушной смеси и начался пожар.

Окончательную причину происшествия еще не установили, подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе также призвали жителей Подмосковья соблюдать требования пожарной безопасности.

Пожары Дети
04 января 2024, 18:50
Школьный шутинг произошел в штате Айова после зимних каникул
Global Look Press
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Неизвестные открыли стрельбу в одной из средних школ штата Айова в США. О ЧП сообщил NBC News.

По информации телеканала, к школе прибыло большое количество правоохранителей. Около здания выстроилась колонна полицейских автомобилей. Также появилась информация, что к учебному заведению направили вертолет.

В четверг, 4 января, дети вышли на учебу после зимних каникул, отметил NBC News. В этом учебном заведении учатся порядка 1700 человек.

Никаких подробностей журналисты пока не привели. В офисе шерифа округа Даллас каналу заявили лишь, что по факту стрельбы идет расследование.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

США Стрельба Школы
04 января 2024, 18:21
Москвичка рухнула с пандуса у гостиницы «Космос» и сломала позвоночник
РИА «Новости»
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Молодая женщина сломала позвоночник, рухнув с пандуса возле гостиницы «Космос» в Москве. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, пострадавшей 30 лет. Вечером 2 января она отдыхала со своим приятелем. Завершить вечер они решили в отеле «Космос». Но свободных номеров, к их сожалению, на тот момент не оказалось.

Пара вышла на улицу, где разругалась. В итоге оба решили провести остаток дня в одиночестве. Женщина прошла несколько метров и неожиданно потеряла равновесие около пандуса, а после упала вниз.

Подняться самостоятельно она уже не смогла. Скорую пострадавшей вызвали охранники гостиницы. Врачи выявили у нее перелом поясничного отдела позвоночника.

В деталях этой истории теперь разбираются полицейские, отметил источник Shot.

Скорая помощь Врачи Москва
04 января 2024, 17:55
ДТП с участием 13 машин под Екатеринбургом спровоцировало огромную пробку
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Крупное ДТП с участием 13 автомобилей произошло на 121-м километре федеральной трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

В результате аварии никто не пострадал. Движение на этом участке затруднено, свободна одна полоса, из-за чего на трассе образовалась пробка протяженностью три километра.

В Госавтоинспекции попросили водителей не совершать опасных манеров и порекомендовали снизить скорость движения при езде по заснеженной дороге.

В четверг, 4 января, в Южно-Сахалинске нетрезвый водитель за рулем легковушки протаранил остановку общественного транспорта. Жертвами аварии стали два человека, еще двое получили травмы.

Челябинская область ДТП
04 января 2024, 17:43
Спортзал загорелся в дагестанском селе Агвали
Пресс-служба МЧС
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Дагестанские пожарные прибыли в село Агвали Цумадинского района для тушения крыши спортивного зала. Видео с места происшествия опубликовал центральный главк МЧС.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар распространился по кровле одноэтажной постройки. По предварительным данным, никто не пострадал. О причинах пожара в ведомстве не сообщили.

По неподтвержденной сведениям, пламя возникло из-за проблем с системой отопления. Официального подтверждения этой информации нет. Окончательные выводы сделает пожарная экспертиза.

В 17:31 пожар локализовали. В МЧС отметили, что пострадавших нет.

Пламя охватило все помещение и вырвалось наружу через кровлю. В небо поднялись густые клубы черного дыма. На место пожара прибежали местные жители.

Дагестан Пожары

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