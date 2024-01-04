Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ

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Информация о ЧП поступила в ведомство 4 января в 02:44. На месте оперативно выслали пожарно-спасательные подразделения.

Специалисты обнаружили при тушении тела двух детей. По информации МЧС, перед пожаром с детьми оставался дедушка одной из девочек.

Ночью мужчина обнаружил, что отопительный прибор садового дома сломался и пытался отремонтировать его своими силами. Но во время работ произошла вспышка газовоздушной смеси и начался пожар.

Окончательную причину происшествия еще не установили, подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе также призвали жителей Подмосковья соблюдать требования пожарной безопасности.