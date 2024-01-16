16 января 2024, 00:41

Две девочки-подростка пропали в Екатеринбурге

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В Октябрьском районе Екатеринбурга пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв» в своей группе во «ВКонтакте».

По данным волонтеров, подростки перестали выходить на связь в понедельник, 15 января.

Девочка 13 лет с худощавым телосложением, ростом 165 сантиметров, карими глазами и темно-русыми волосами была одета черную удлиненную куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Вторая девочка со средним телосложением, ростом 161 сантиметр, карими глазами и темно-русыми волосами была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки, черное худи с капюшоном.

Ранее в Подмосковье нашли 15-летнего школьника, который почти месяц назад пропал в Екатеринбурге. Мальчика обнаружили в деревне Иваново городского округа Егорьевск. По данным полиции, подросток самовольно ушел из дома, так как хотел жить самостоятельно. Найти его удалось по камерам видеонаблюдения.

Волонтеры Школьники Екатеринбург Полиция
15 января 2024, 23:53
Сотрудник гипермаркета выпил виски с полки магазина и умер
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В пермском гипермаркете обнаружили тело 44-летнего мужчины. Как выяснила полиция, это был один из сотрудников магазина, который залпом выпил несколько бутылок крепкого алкоголя прямо с полки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили в торговом зале магазина на бульваре Гагарина в Перми в воскресенье, 14 января. Погибшим оказался 44-летний сотрудник гипермаркета. По предварительным данным, у него отказало сердце.

При этом в группе «ЧП и ДТП|Чрезвычайное происшествие|Пермь» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев сообщили, что перед смертью мужчина залпом выпил несколько бутылок крепкого алкоголя объемом 0,25 литра прямо с полки магазина. Рядом с ним лежала одна из бутылок с недопитым виски.

В ноябре прошлого года москвич выпил 15 банок энергетика и умер. По словам матери погибшего, после энергетического напитка у мужчины поднялась температура, он стал жаловаться на плохое самочувствие.

Пермь Скорая помощь Алкоголь Магазины Мужчины Полиция
15 января 2024, 22:51
«Разнимал детей». Учитель физкультуры опроверг избиение ребенка в гимназии под Воронежем
РИА «Новости»
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В соцсетях появился ролик, в котором учитель физкультуры ударил ученика по лицу, когда разнимал дерущихся детей. В беседе с «360» педагог из гимназии в поселке Отрадное в Воронежской области заявил, что не бил мальчика, а только оттолкнул, чтобы разнять потасовку между школьниками.

«Это ситуация произошла до Нового года. Я разнимал детей и никого не бил. Получилось так, что одного из мальчишек оттолкнул, а там лежали скрученные маты и он на них упал», - отметил он.

По словам мужчины, ученики устроили драку прямо на уроке. На его призывы остановиться они не отреагировали, поэтому ему пришлось их разнимать самому.

Собеседник издания заверил, что все это время продолжал вести уроки в школе, в том числе и классе, где произошла потасовка. От занятий его не отстраняли и только сегодня пригласили на разговор к директору. Учитель также добавил, что информация о том, что он якобы избивал детей не соответствует действительности.

По данным местных СМИ, первоначально драка возникла между двумя учениками, а учитель решил в нее вмешаться. Руководство гимназии охарактеризовали физрука с положительной стороны.

Правоохранители проверят информацию о том, что в одной из школ под Воронежем учитель физкультуры на уроках якобы систематически избивает детей , сообщила пресс-служба СК РФ по Воронежской области. В рамках доследственной проверки будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в соцмедиа.

Ранее учитель физкультуры набросился с кулаками на ученика в классе одной из школ Владивостока. Следователи возбудили уголовное дело.

Дети Школы Школьники
15 января 2024, 19:54
Московская пенсионерка потеряла миллион накоплений из-за телефонных мошенников
Unsplash
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Одного миллиона рублей лишилась 68-летняя тезка певицы Любови Успенской из Москвы. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, с женщиной по телефону связались якобы представители сотовой компании. Под предлогом продления договора они заставили собеседницу перейти в онлайн-банк и выполнять все их требования.

Москвичка заподозрила неладное, когда ей назвали стоимость услуги в 24 тысячи рублей. Она тут же бросила трубку и узнала, что ее банковский счет заблокировали. Когда пенсионерка добилась разморозки, то со счета пропал миллион рублей. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

На минувшей неделе стало известно еще об одной пострадавшей пенсионерке из Москвы. Позвонившие ей злоумышленники заставили ее установить на смартфон специальное приложение. После этого на пострадавшую оформили кредиты, а также списали с ее счета все деньги.

Мошенничество
15 января 2024, 18:32
Экс-участница «Фабрики звезд» родила в кафе на юге Москвы
РИА «Новости»
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Бывшая участница «Фабрики звезд» 36-летняя Арина Рыженкова родила в одном из кафе на юге Москвы. После этого девушку вместе с новорожденным увезли в больницу, сообщило агентство «Регнум».

Как стало известно изданию, 3 января в кофейне гости заведения услышали детский плач из женского туалета. Позже оттуда вышла девушка в крови с закутанным в одежду младенцем. Работники заведения сразу же вызвали на место сотрудников полиции и скорую помощь.

Прибывшие медики пытались забрать у девушки ребенка, чтобы осмотреть его, но та отказывалась отдавать его. В результате специалистам все же удалось убедить роженицу, что младенца нужно осмотреть. Однако девушка попросила не разлучать ее с ребенком.

«Мамой ребенка оказалась 36-летняя Арина Рыженкова. Из кафе женщину вместе с младенцем доставили в роддом ГКБ имени Юдина. Оттуда Арину направили на беседу с психотерапевтом», - сообщил источник «Регнум».

Спустя полторы недели после родов бывшую участницу шоу увезли в московскую инфекционную больницу с COVID-19. У нее обнаружили легкую форму заболевания, но врачи все равно приняли решение госпитализировать ее.

Ранее женщина родила девочку в московском метро. На помощь пассажирке пришел дежурный по станции.

Дети Больницы Врачи Москва

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