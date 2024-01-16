Две девочки-подростка пропали в Екатеринбурге

В соцсетях появился ролик, в котором учитель физкультуры ударил ученика по лицу, когда разнимал дерущихся детей. В беседе с «360» педагог из гимназии в поселке Отрадное в Воронежской области заявил, что не бил мальчика, а только оттолкнул, чтобы разнять потасовку между школьниками.

«Это ситуация произошла до Нового года. Я разнимал детей и никого не бил. Получилось так, что одного из мальчишек оттолкнул, а там лежали скрученные маты и он на них упал», - отметил он.

По словам мужчины, ученики устроили драку прямо на уроке. На его призывы остановиться они не отреагировали, поэтому ему пришлось их разнимать самому.

Собеседник издания заверил, что все это время продолжал вести уроки в школе, в том числе и классе, где произошла потасовка. От занятий его не отстраняли и только сегодня пригласили на разговор к директору. Учитель также добавил, что информация о том, что он якобы избивал детей не соответствует действительности.

По данным местных СМИ, первоначально драка возникла между двумя учениками, а учитель решил в нее вмешаться. Руководство гимназии охарактеризовали физрука с положительной стороны.

Правоохранители проверят информацию о том, что в одной из школ под Воронежем учитель физкультуры на уроках якобы систематически избивает детей , сообщила пресс-служба СК РФ по Воронежской области. В рамках доследственной проверки будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в соцмедиа.

Ранее учитель физкультуры набросился с кулаками на ученика в классе одной из школ Владивостока. Следователи возбудили уголовное дело.