Две дагестанские школьницы закупились валерьянкой и пропали

Девочки 14 февраля после учебы поехали в Буйнакск из соседнего села Нижнее Казанище. На маршруте они зашли поесть в кафе, после чего побывали в аптеке.

Камеры видеонаблюдения засняли, как школьницы приобрели три упаковки валерианы, а затем исчезли.

На поиск пропавших отправились сотни волонтеров. Утром 15 февраля девочек нашли в лесу в 11 километрах от Буйнакска, по тропе к селу Манасаул. Следственный комитет в настоящее время выясняет, почему они не вернулись домой.

В конце января в Железногорске Курской области пропала девятилетняя девочка. Спустя сутки волонтеры обнаружили ее живой и невредимой.