Две 15-летние школьницы в Кировской области умерли после вечеринки с вейпами и снюсами

Собеседник издания рассказал, что тела школьниц обнаружила мать одной из них в квартире на улице Володарского.

«В квартире также нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса», - поделился источник.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины смерти девочек. С места происшествия изъяли мобильные телефоны.

В Свердловской области 25 ноября нашли тело 12-летней девочки. Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительным данным, ребенок отравился. Из квартиры изъяли жидкость для вейпа и дезодорант. Мать девочки ранее привлекали к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.