Два жителя Владивостока надышались испарениями гнилой картошки и умерли

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Тела двух мужчин 1992 года рождения без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в погребе гаража вблизи дома № 21 по улице Гульбиновича.

Следователи предварительно установили, что мужчины убирались в гараже, где хранился старый картофель. В гараже также присутствовал специфический запах, отметили в ведомстве.

«По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, в том числе точную причину смерти мужчин.

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