Два жителя Владивостока надышались испарениями гнилой картошки и умерли
Двое мужчин умерли, предварительно, от испарений гниющего картофеля во Владивостоке. По факту их смерти организовали доследственную проверку. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Первомайского района города, сообщила пресс-служба краевого ведомства в Telegram-канале.
Тела двух мужчин 1992 года рождения без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в погребе гаража вблизи дома № 21 по улице Гульбиновича.
Следователи предварительно установили, что мужчины убирались в гараже, где хранился старый картофель. В гараже также присутствовал специфический запах, отметили в ведомстве.
«По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия, в том числе точную причину смерти мужчин.
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