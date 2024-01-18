Два жителя Московской области высадили плантацию конопли

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По ее словам, на полках дома в кладовой находились банки с наркотическим веществом. Эксперты оценили, что запасы марихуаны превышают 21 килограмм.

Правоохранительные органы задержали двух граждан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее в Сочи полицейские задержали молодого человека с двумя свертками с наркотиками. У него дома хранилось еще порядка двух килограммов запрещенных веществ. Злоумышленник планировал сбыть их путем закладок.

В Москве задержали пассажира такси , у которого при себе находилось 100 граммов марихуаны.