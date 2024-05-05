Два землетрясения за день произошли в Ингушетии

Вначале подземные толчки зафиксировали на территории Сунженского района на глубине 12 километров около 09:30. Магнитуда составила 2,6 балла. Никто не пострадал, разрушений не было.

А в 14:04 случилось еще одно землетрясение, магнитудой уже 3,6, на глубине девять километров. Эпицентр также располагался в Сунженском районе. Сообщение поступило от диспетчера научно-исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Пострадавших и разрушений также не наблюдалось.

Ранее, 2 мая, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу.

Его очаг залегал на глубине 10 километров, эпицентр был расположен в 45 километрах от города Абанкай с населением свыше 55 тысяч жителей.