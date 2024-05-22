Два вагона электрички загорелись в Подмосковье
На железнодорожной станции Поварово в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Всех пассажиров своевременно эвакуировали.
Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах. Поезд двигался в Тверскую область из Москвы.
Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что произошло возгорание крышевого оборудования электропоезда № 6710 сообщением Москва - Тверь. Пострадавших нет, к месту ЧП выехал пожарный поезд со станции Ховрино. Специалисты устанавливают причины пожара в подвижном составе.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале заявило, что следователи начали доследственную проверку по факту возгорания в электричке.
«Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено. Предварительно, пострадавших нет. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - заявили в ведомстве.