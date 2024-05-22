Два вагона электрички загорелись в Подмосковье

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В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет загорелся двухвагонный трамвай с пассажирами. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщила, что никто не пострадал.

Пожар произошел на улице Титова около остановки «Рижский переулок», заявили спасатели сайту Ura.ru. Открытый огонь охватил один из вагонов состава.

«Информации о пострадавших не поступало. К месту вызова прибыли девять специалистов и две единицы техники», - сообщил представитель МЧС.

Открытый огонь охватил весь вагон, он сгорел дотла, сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Состав обесточили, эвакуировали около 30 пассажиров. Один человек, по информации очевидцев, пострадал. Движение электротранспорта приостановили в обоих направлениях.

Похожий случай произошел в апреле в Москве. Огонь вспыхнул в хвостовой части трамвая № 17 на проспекте Мира.