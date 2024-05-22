22 мая 2024, 16:27

Два вагона электрички загорелись в Подмосковье

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На железнодорожной станции Поварово в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Всех пассажиров своевременно эвакуировали.

Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах. Поезд двигался в Тверскую область из Москвы.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что произошло возгорание крышевого оборудования электропоезда № 6710 сообщением Москва - Тверь. Пострадавших нет, к месту ЧП выехал пожарный поезд со станции Ховрино. Специалисты устанавливают причины пожара в подвижном составе.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале заявило, что следователи начали доследственную проверку по факту возгорания в электричке.

«Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено. Предварительно, пострадавших нет. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - заявили в ведомстве.

Поезда
22 мая 2024, 07:09
Трамвай сгорел дотла в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет загорелся двухвагонный трамвай с пассажирами. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщила, что никто не пострадал.

Пожар произошел на улице Титова около остановки «Рижский переулок», заявили спасатели сайту Ura.ru. Открытый огонь охватил один из вагонов состава.

«Информации о пострадавших не поступало. К месту вызова прибыли девять специалистов и две единицы техники», - сообщил представитель МЧС.

Открытый огонь охватил весь вагон, он сгорел дотла, сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Состав обесточили, эвакуировали около 30 пассажиров. Один человек, по информации очевидцев, пострадал. Движение электротранспорта приостановили в обоих направлениях.

Похожий случай произошел в апреле в Москве. Огонь вспыхнул в хвостовой части трамвая № 17 на проспекте Мира.

Пожары ДТП МЧС РФ Екатеринбург
22 мая 2024, 06:27
Массовое ДТП автомобилей такси произошло на Ленинградском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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Утром 22 мая на Ленинградском шоссе столкнулись семь автомобилей, в том числе пять машин такси. Пострадал один человек, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в муниципальном округе Молжаниновский на севере Москвы. На 29-м километре Ленинградского шоссе перед поворотом на Шереметьево столкнулись семь машин. Вызов в экстренные службы поступил в 05:44, сообщали о заблокированных.

К месту происшествия выехали полиция, скорая помощь и спасатели. Информация о ДТП подтвердилась. Пять столкнувшихся машин из семи оказались автомобилями такси. По предварительным данным, пострадала одна девушка. После осмотра медиками она отказалась от госпитализации.

На Ленинградском шоссе образовалась пробка.

Дептранс Москвы сообщил, что движение затруднено в сторону Московской области.

Крупное ДТП произошло в Тюмени. Грузовик задел трос, который удерживал два столба , и последние упали на легковое авто. Женщина за рулем Lada Granta чудом осталась жива.

ДТП Москва
22 мая 2024, 04:58
Собака насмерть загрызла трехлетнюю девочку в Башкирии
Freepik
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В Башкирии трехлетняя девочка скончалась в районной больнице после нападения обычной дворовой собаки. Пес сидел на цепи в хозяйском доме.

Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил сайт kp.ru.

Глава Бакалинского района Олег Ефимов рассказал, что собака напала на ребенка в селе Старые Маты 20 мая. Подробностями происшествия он не поделился, только выразил соболезнования семье ребенка, а также призвал взрослых людей быть внимательными к детям.

«Сейчас начинаются летние каникулы, очень важно не оставлять детей без присмотра, - написал он в соцсетях.

Сотрудники регионального следственного комитета уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее появились видео с нападением агрессивного питбуля на прохожих в Санкт-Петербурге. На людей его натравливал хозяин. Пес покусал девушку и чуть не растерзал мужчину. В отношении владельца питбуля возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Смертность Дети Башкирия Собаки
22 мая 2024, 02:18
Более 70 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines
РИА «Новости»
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Более 70 человек пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Лондон — Сингапур. Семь пассажиров получили серьезные ранения.

По данным газеты Khaosod , точное число пострадавших - 71 человек. Среди них есть люди с серьезными травмами, в том числе, с переломами рук.

Борт Singapore Airlines попал в воздушную яму, пролетая над Мьянмой. Самолет находился на высоте приблизительно 11,2 тысячи метров и резко начал снижаться.

Непристегнутых пассажиров подкинуло к потолку салона. На их головы обрушились багажные отсеки. Пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в Бангкоке.

Из-за турбулентности погиб один из пассажиров. У 73-летнего британца Джеффри Ральфа Китчена случился сердечный приступ. Его жена, находившаяся на борту, попала в больницу.

Авиация Больницы Авиакатастрофы Самолеты

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