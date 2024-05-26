26 мая 2024, 10:28

Два туристических судна столкнулись в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге два прогулочных туристических судна столкнулись во время путешествия по Неве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло под Литейным мостом в ночь на воскресенье, 26 мая. По информации источника, теплоход «Соларис» ударил прогулочное экскурсионное судно «Чайка-СПГ».

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что теплоход резко затормозил, чтобы избежать столкновения.

«Со слов очевидцев, <…> его водой прибило к „Чайке“. Жертв и пострадавших нет, ущерб устанавливается», - отметили в ведомстве.

Специалисты начали проверку, по результатам которой выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.

В пятницу, 24 мая, в Санкт-Петербурге два теплохода попали в аварию под Благовещенским мостом. Во время туристической прогулки один из них при развороте столкнулся с другим. Последний из-за удара врезался в опору переправы. Пострадавших в результате ЧП не было, теплоходы отделались вмятинами и повреждениями лакокрасочного покрытия.

Ранее два теплохода попали в аварию на реке в Ростовской области. Ущерб после столкновения составил порядка 1,7 миллиона рублей.

Санкт-Петербург Реки
26 мая 2024, 11:04
Школьник из Ленинградской области отрубил себе руку топором
РИА «Новости»
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В Ленинградской области школьник лишился кисти, когда рубил дрова на пляже неподалеку от поселка Агаларово. Медики Педиатрического университета Санкт-Петербурга буквально по частям собрали ему кисть и сумели пришить два пальца, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Вечером 24 мая мальчик случайно ударил топором по собственной левой кисти, получив травмы безымянного и среднего пальцев.

Врачи скорой привезли 13-летнего пациента по «красному коридору», минуя приемное отделение, в операционную центра детской микрохирургии. Медики ввели подростку столбнячный анатоксин и приступили к восстановлению анатомии кисти.

Микрохирурги провели ревизию раны и тщательно обработали ткани, после чего соединили специальными спицами осколки костей. С помощью микрохирургической техники им удалось сшить нервы, вены и артерии, а также восстановить кровоток в поврежденной конечности.

Ранее в Санкт-Петербурге в одном из домов рухнул лифт, в котором находился 12-летний мальчик , он не пострадал.

Санкт-Петербург Дети Врачи Школьники
26 мая 2024, 03:01
МЧС опровергло информацию о пожаре на складе с газовыми баллонами в Подольске
РИА «Новости»
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В Подольском городском округе пожарные потушили возгорание четырех вагончиков и разобранного строения в деревне Северово. Никакого «мощнейшего пожара» на складе с газовыми баллонами не было, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило 25 мая в 22:49 по московскому времени.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на открытой площадке происходит горение разобранного строения и четырех вагончиков на общей площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожар потушили шесть отделений, использующие основную пожарную технику, уточнило ведомство. Сейчас они занимаются проливкой и разборкой завалов. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее Telegtam-каналы сообщили, что загорелись складские помещения на Кутузовской улице в подмосковном Подольске. В них хранились технические и медицинские баллоны.

Подольск Пожары МЧС РФ
26 мая 2024, 00:31
Пожар разгорелся на складе с газовыми баллонами в Подмосковье
РИА «Новости»
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В подмосковном городе Подольске начался пожар на складе с газовыми баллонами. Об это сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, возгорание возникло в складских помещениях на Кутузовской улице. По предварительным данным, в этом месте находится склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами.

Shot сообщил со ссылкой на очевидцев, что местные жители перед началом пожара слышали звук взрыва.

Подольск Пожары Взрывы
25 мая 2024, 22:31
Краснодарскую школу с упавшей на детей кровлей сняли на видео
Телеканал «360»
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Сильный ветер сорвал часть кровли со здания школы в Краснодаре и уронил металлические листы на учеников, выстроившихся на торжественной линейке в честь последнего звонка. Прибывшие на место медики забрали в больницы 10 человек. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что часть крыши учебного заведения открылась после падения металлических листов. Подход к школе оградили.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования они пообещали установить ответственных за техническое состояние здания.

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов заявил, что врачи отпустили на амбулаторное лечение всех пострадавших детей, кроме одного мальчика. Ребенку понадобилась помощь хирургов и травматологов.

Дети Школы Больницы Врачи

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