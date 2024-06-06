Два трамвая столкнулись в Кемерове, пострадали около 30 человек

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Уголовное дело возбудили в Кемеровской области - Кузбассе после ДТП с участием двух трамваев, в котором пострадали около 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Столкновение произошло утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове.

«В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь», - уточнило следственное управление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственно-оперативная группа выехала на место аварии.

Информация о погибших в результате ЧП отсутствует, возгорания транспорта также удалось избежать.

Проверкой по факту ДТП также занимается региональная прокуратура.

Ранее в Москве автобус с пассажирами ушел под воду в тоннеле. Спасатели вытащили из него 15 человек.