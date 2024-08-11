Два теплохода столкнулись в Петербурге

Правоохранители получили звонок о столкновении двух судов около 03:30 в воскресенье, 11 августа. Один теплоход врезался в другой при маневрировании в районе Свердловской набережной.

«В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет. На данный момент установлено, что у обоих судов имеются значительные повреждения корпуса и лакокрасочного покрытия», - уточнили в пресс-службе управления.

Капитаны теплоходов прошли медицинское освидетельствование, подтвердившее, что алкоголь перед работой они не употребляли. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку.