04 апреля 2024, 22:05

Два теплохода столкнулись на реке в Ростовской области

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На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода столкнулись. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«На участке реки Дон теплоходом „Коноша“ под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана совершено столкновение со стоящим на мели теплоходом „Сормовский-3067“», - уточнили в ведомстве.

В ходе происшествия повредился теплоход «Сормовский-3067», ущерб составил свыше 1,7 миллиона рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее в Калининграде утонул прогулочный теплоход «Нева», водный транспорт находился на пирсе реки Преголи. В момент затопления на судне никого не было. Следователи назначили ряд экспертиз для выяснения обстоятельств и оценки суммы ущерба.

По информации туристического портала Saliman, максимальная вместимость «Невы» составляет 20 пассажиров. На борту есть каюты, танцпол и сауны.

Уголовное дело Россия Реки
04 апреля 2024, 23:28
Пропавшую в Дагестане спортсменку до сих пор не нашли, возбуждено уголовное дело
МВД по Дагестану
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения в Дагестане 21-летней спортсменки Анны Цомартовой, занимавшейся тайским боксом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Оперативно-разыскные мероприятия сейчас проводят при поддержке республиканского МВД и УФСБ России.

«Осмотрели прибрежную зону Каспийска, где последний раз видели девушку, и номер в гостинице, где она проживала», - отметили в комитете.

Также следователи изучают записи с камер наружного наблюдения и информацию с мобильного телефона девушки. В ходе расследования опросили более 25 свидетелей.

Следователи рассматривают разные версии происшествия. Родные считают, что их дочь похитил неизвестный, который преследовал спортсменку, когда она шла по пляжу, и чей силуэт попал в объективы камер.

Несмотря на попытки мошенников нажиться на трагедии, за информацию о местонахождении Анны ее родственники объявили денежное вознаграждение.

Ранее главный тренер сборной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев заявил, что Цомартова не могла ничего сделать с собой после поражения, которое она потерпела на соревнованиях в Дагестане.

Об исчезновении 22-летней спортсменки стало известно 11 февраля.

Уголовное дело Дагестан Убийства Россия Следственный комитет России
04 апреля 2024, 23:21
Четыре автомата нашли в машине племянника российского сенатора
РИА «Новости»
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Сотрудники ДПС обнаружили в машине племянника российского сенатора Сулеймана Геремеева незарегистрированное оружие. Об этом сообщил РБК.

Иса Гермеев попал в незначительную аварию. При осмотре места ДТП полицейские увидели Mercedes-Benz S650 четыре автомата, 701 патрон и семь пистолетов. Ису пока не задержали, сообщила помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина.

В марте агрессивный таксист открыл огонь возле многоэтажки в Люберцах. Водителю не понравился закрытый шлагбаум на въезде во двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В конце февраля пьяные жители Санкт-Петербурга устроили стрельбу в квартире на проспекте Маршала Захарова. Звуки автоматной очереди напугали местных жителей, они вызвали правоохранителей. Силовики взяли квартиру штурмом.

ДТП Оружие Машины
04 апреля 2024, 23:20
Глава Мурманской области попал в реанимацию из-за ножевого ранения
РИА «Новости»
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе главы региона.

Мотивы нападавшего неизвестны. Из-за травмы Чибис попал в реанимацию.

«Да, он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», - сообщили в пресс-службе.

По данным издания «Мурманский вестник» , нападение на главу региона произошло после встречи с населением в Апатитах. Губернатора ранили на выходе из здания дома культуры «Строитель», заявили журналисты издания «Северпост». Чибиса доставили в Апатитско-Кировскую больницу.

В Москве 31 марта подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте.

Преступления Россия
04 апреля 2024, 22:52
Мужчина пытался вытащить девушку за ногу из кабинки канатной дороги в Сочи
РИА «Новости»
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В Сочи на курорте «Роза Хутор» мужчина пытался вытащить девушку за ногу из кабинки канатной дороги. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Сочи 1». Полицейские инициировали проверку, об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина пытается вытащить сопротивляющуюся девушку из кабинки канатной дороги. Причина - якобы фальшивый ски-пасс, сообщили авторы публикации. Предположительно, мужчина является охранником курорта «Роза Хутор». Однако администрация курорта заявила, что это не соответствует действительности, а в конфликте должна разбираться полиция.

«Полицейскими пункта полиции Красная поляна УВД по городу Сочи по выявленной публикации проводится проверка», - заявили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Туристам рекомендовали покупать летние туры на отдых в Сочи заранее. Ближе к лету цены вырастут из-за динамического ценообразования.

Сочи Россия Мужчины Полиция

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