08 января 2024, 03:45

Два ТЦ в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом

Unsplash
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Торгово-развлекательные комплексы «Балкания NOVA» и «Международный» в Санкт-Петербурге приостановили работу, сообщило издание 78.ru. Причиной стали сбои в энергоснабжении и работе отопления.

ТЦ «Международный» прекратил прием посетителей из-за аварии на инженерных сетях. В пресс-службе центра подчеркнули, что в торговом центре возникли проблемы с обеспечением отопления, однако свет и электричество в здании сохранились.

ТРК «Балкания NOVA» возобновил работу вскоре после краткосрочного закрытия. Представители находящегося в здании кинотеатра «Мираж Синема» отметили, что в комплексе наблюдались перебои энергоснабжения, но неполадки удалось быстро устранить.

Аномальные холода привели к повышенной нагрузке на системы тепло- и энергоснабжения в нескольких регионах России, результатом чего стали поломки. В Московской области в ситуацию вмешалась прокуратура : сотрудники проводят проверку на местах коммунальных аварий, ведут прием пострадавших от коммунальных аварий жителей и контролируют работы по восстановлению снабжения.

Санкт-Петербург Электричество Отопление Торговля
08 января 2024, 03:43
Медицинский самолет разбился в Колумбии
РИА «Новости»
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Медицинский самолет потерпел крушение на севере Колумбии, один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщило издание El Tiempo.

Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился в Вальедупаре.

«При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться», - уточнило издание.

На момент крушения на борту было шесть человек. Прибывшие на место пожарные обнаружили несколько пострадавших, которых уже доставили в больницу.

Ранее частный самолет разбился на Карибах , погибли четыре человека. Позже выяснилось, что жертвами авиакатастрофы стали актер Кристиан Оливер с дочерьми 10 и 12 лет, а также пилот.

В конце прошлого года американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта. После авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии самолеты компании на два года запретили к полетам по всему миру, в том числе в России. Во время крушений погибли 346 человек.

Авиация Самолеты Авиакомпании
08 января 2024, 02:22
Школьники запугали жителей Тобольска стрельбой из пневматики
Freepik
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Жители Тобольска рассказали о детях, которые стреляют из пневматического оружия по автомобилям ради забавы. Одного из подростков видели в Четвертом микрорайоне, сообщил Telegram-канал«Главное Тобольск».

«Четвертый микрорайон, 31a дом, первый подъезд, проезжали мимо, вышел подросток семи-девяти лет и начал стрелять из пневматики по машине», - написал один из очевидцев.

После этого тобольчанин зашел в подъезд, чтобы найти родителей школьника. Но ему никто не открывал. Соседи рассказали, что «эти дети всегда так делают».

МВД по Тюменской области официального комментария пока не давало. Другие подробности происшествия не приводились.

Ранее в Санкт –Петербурге задержали 16-летнего подростка, стрелявшего из пневматического пистолета в учительницу музыки. Женщина рассказала о произошедшем в полицию. По словам, петербурженки, юноша выстрелил в нее из пневматического оружия рядом с домом № 30 по Торжковской улице.

Жители Тобольска рассказали о детях, которые стреляют из пневматического оружия по автомобилям ради забавы. Одного из подростков видели в Четвертом микрорайоне, сообщил Telegram-канал «Главное Тобольск».

Дети Стрельба Школьники Оружие Машины Полиция
08 января 2024, 02:03
Ангар загорелся в Санкт-Петербурге
Telegram
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Крупный пожар начался в Невском районе Санкт-Петербурга. Его площадь — четыре тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Крупный пожар начался в Невском районе Санкт-Петербурга. Его площадь - четыре тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало», - уточнили в ведомстве.

Тушением огня занимаются 22 специалиста и пять единиц техники. Сейчас проводится наращивание сил и средств.

В конце декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся строительный магазин «Леруа Мерлен». Персонал магазина эвакуировали еще до приезда спасателей. Пожару присвоили первый ранг сложности. В тушении участвовали 28 человека и шесть единиц техники.

До этого ангар со стройматериалами загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга. Площадь горения составила 450 квадратных метров. Возгорание тушили 27 человек и шесть единиц техники

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Россия
08 января 2024, 00:13
Пожарные спасли человека из огня на севере Москвы
РИА «Новости»
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Пожар начался в пятиэтажном доме на севере Москвы, сообщил Telegram-канал МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома, его причины пока неизвестны. Приехавшие на вызов пожарные помогли выбраться из горящего дома одному человеку, еще 11 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание.

Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению огня. На ролике МЧС видно, что из одного из окон дома валит густый дым, однако огонь пока не распространился на другие этажи.

В ночь с 6 на 7 января пожар произошел в столичном отеле Holiday Tagansky. Прибывшие на место спасатели спасли двух человек и помогли провести эвакуацию 364 гостей. В результате происшествия никто не пострадал, площадь возгорания составила два квадратных метра.

Пожары МЧС РФ Москва

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