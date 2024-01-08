Два ТЦ в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом

ТЦ «Международный» прекратил прием посетителей из-за аварии на инженерных сетях. В пресс-службе центра подчеркнули, что в торговом центре возникли проблемы с обеспечением отопления, однако свет и электричество в здании сохранились.

ТРК «Балкания NOVA» возобновил работу вскоре после краткосрочного закрытия. Представители находящегося в здании кинотеатра «Мираж Синема» отметили, что в комплексе наблюдались перебои энергоснабжения, но неполадки удалось быстро устранить.

Аномальные холода привели к повышенной нагрузке на системы тепло- и энергоснабжения в нескольких регионах России, результатом чего стали поломки. В Московской области в ситуацию вмешалась прокуратура : сотрудники проводят проверку на местах коммунальных аварий, ведут прием пострадавших от коммунальных аварий жителей и контролируют работы по восстановлению снабжения.