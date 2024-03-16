16 марта 2024, 01:17

Два сотрудника ЖКХ погибли при взрыве газа в канализации

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Двое сотрудников коммунальных служб погибли при взрыве газа в дагестанском городе Хасаврюте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, сотрудники ЖКХ выполняли технические работы в жилом доме в поселке Юбилейный.

«В результате несоблюдения техники безопасности, произошёл хлопок ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе, в результате которого оба сотрудника погибли», - сообщали в пресс-службе.

По данному факту организовали доследственную проверку. На место происшествия выехали следователи.

В начале марта взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов в Дербенте. В результате ЧП два жителя квартиры получили ранения. Медики госпитализировали пострадавших. На место аварии прибыли сотрудники полиции и спасатели.

Спасатели ЖКХ Газ Взрывы Полиция Следственный комитет России
16 марта 2024, 00:45
Зять впал в депрессию и умер после женитьбы на старой теще
Freepik
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Житель Санкт-Петербурга женился на 73-летней теще в 2018 году. После этого он сильно заболел и долго находился в депрессии, а затем и вовсе умер. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Друг мужчины рассказал, что у того была водянка брюшной полости.

«Он болел очень сильно, с алкоголем были проблемы. Сильно раздувался живот, из него по ведру воды откачивали. Печень тоже не работала», - отметил он.

Несмотря на лечение, петербуржец не переставал пить. Перед смертью мужчина практически не вставал с постели.

Когда житель Петербурга ушел от дочери к ее матери-пенсионерке, женщины поругались и прекратили общение. Вскоре после этого новоиспеченная супруга начала утверждать, что ее дочь якобы хочет вернуть своего мужа и пытается его соблазнить.

Смерть возлюбленного объединила родственниц, ведь теперь им уже некого делить.

Жителя Новосибирской области будут судить за убийство на свадьбе. Конфликт произошел между гостями во время застолья, один из них зарезал жениха.

Санкт-Петербург Свадьбы
15 марта 2024, 22:14
Поджог произошел на избирательном участке в свердловском городе Асбесте
РИА «Новости»
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В Асбесте попытались поджечь избирательный участок в школе № 21. Об этом сообщили в Telegram-канале «Типичный Асбест».

По информации канала, неизвестный поджег тамбур с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В здании объявили пожарную тревогу.

«Имело место задымление, на работу избирательной комиссии оно не повлияло - благодаря оперативной реакции дежурных и правоохранителей», - сообщило издание Ura.ru со ссылкой на избирательную комиссию Свердловской области.

Задымление устранили в кратчайшие сроки, никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о почти 10,5 тысячи атак на ресурсы дистанционного электронного голосования на президентских выборах.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о беспрецедентной активности коллективного Запада на фоне выборов главы российского государства. Она описала происходящее словами «на грани диверсии».

Пожары Свердловская область Выборы президента РФ
15 марта 2024, 11:23
Полуобнаженный уроженец Тувы напал с топором на мужчину в Абакане
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Уроженец Тувы 15 марта напал на мужчину прямо на улице в Абакане. Злоумышленник ударил его обухом топора по голове. Очевидица происшествия рассказала «360», что пострадавший был в крови. В тот момент она подумала, что мужчина скончался.

По словам женщины, нападение произошло на улице Некрасова, 18. Самого агрессора она не заметила, а пострадавший лежал без движения боком на земле.

«Мы проезжали мимо. У пострадавшего были лоб и руки в крови, но открытых ран я не видела. Мы сначала подумали, что он мертв, но потом приехала скорая, его повернули - он зашевелил рукой и пальцами. Скорая приехала быстро, еще две машины милиции было», - поделилась собеседница.

Жертву нападения госпитализировали в Абаканскую межрайонную клиническую больницу. Врачи зафиксировали у него травмы в области головы.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Подозреваемого задержали в квартире по месту жительства.

По данным следствия, 33-летний уроженец Тувы в ходе бытового конфликта напал на мужчину. Он нанес ему несколько ударов обухом топора.

Накануне в Дагестане задержали мужчину, который подозревается в убийстве топором двух женщин пенсионного возраста.

Убийства Преступления Мужчины
15 марта 2024, 08:28
Пожар в ангаре потушили в Новгородской области
РИА «Новости»
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Пожар, который вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в Новгородской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», - отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что пожар вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в городе Чудово Новгородской области. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не сообщали. Угрозы другим домам уже нет. На месте происшествия работают специальные службы, которые установят точные причины и обстоятельства.

Незадолго до этого строящийся многоквартирный дом загорелся в Твери. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожары Россия

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