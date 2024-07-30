Два сотрудника аэропорта Бегишево пострадали из-за смерча

Бутылка, сброшенная с 16-го этажа высотного дома на Московской улице в Кирове, чуть не убила проходившую мимо женщину. Она вычислила квартиру, из которой бросили тару и обратилась в полицию. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что в качестве мишени метатели тары с водой выбрали вход в жилой дом. Под бомбардировку бутылками чуть не попали несколько человек.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что горожане пожаловались на молодых людей, которые бросали пакеты и пластиковые бутылки с водой на улицу, целясь в прохожих.

Выехавший на место отряд патрульно-постовой службы задержал двух молодых людей, один из которых оказался несовершеннолетним. Сейчас в отношении задержанных проводят проверку, по итогам которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувший понедельник, 29 июля, жители московского района Бибирево пожаловались на дебошира из квартиры на седьмом этаже дома на Мурановской улице, который кричал и разбил окна голыми руками.

Когда на месте собрались зеваки, взбешенный мужчина начал кидаться в них стеклом и бутылками. Прибывшие на место сотрудники полиции попросили свидетелей отойти подальше. По словам одного из очевидцев, дебошир имеет психическое расстройство и только недавно выписался из больницы.