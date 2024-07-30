Два сотрудника аэропорта Бегишево пострадали из-за смерча
Два сотрудника международного аэропорта Бегишево пострадали из-за смерча. Об этом сообщили представители воздушной гавани.
«Природной стихией был нанесен ущерб как хозяйственным постройкам, так и авиационной технике. Общий ущерб уточняется», - подчеркнули в пресс-службе.
Пока в аэропорту идут работы по устранению повреждений. Установлено, что два работника получили легкие травмы. В больницу им ехать не потребовалось, медпомощь оказали на месте.
«Сейчас аэропорт Бегишево работает в штатном режиме, событие не повлияло на регулярность полетов», - заверили представители