18 июня 2024, 15:31

Два слесаря пострадали при взрыве газа в подвале дома в Лобне

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В подвале жилого дома в Лобне взорвался газ, пострадали два слесаря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

«В Лобне организована проверка по факту хлопка газа в подвале жилого дома, в результате которого пострадали двое мужчин», - уточнили в ведомстве.

Взрыв произошел 18 июня. Два слесаря управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале жилого дома. Во время сварочных работы взорвался газовый баллон. Мужчины получили ожоги различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи. Специалисты осматривают помещение. Также проверку соблюдение требования закона об охране труда и технике безопасности проводит прокуратура Московской области. По данным ведомства, взрыв газа произошел в подвале дома на Деповской улице На место выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Александр Коваль.

В мае в гостинице в Чебоксарах взорвался баллон с газом. ЧП произошло в ресторане, когда там находились посетители и персонал.

Лобня Газ Взрывы Работа
18 июня 2024, 15:39
Два человека подорвались на мине в Брянской области
РИА «Новости»
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В Брянской области два местных жителя подорвались на мине и погибли. Еще один человек пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что все трое зашли в приграничную запретную зону на территории Климовского района. Предупреждающие о минной опасности знаки люди проигнорировали.

«В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения», - подчеркнул Богомаз.

Пострадавшего, добавил губернатор Брянской области, госпитализировали и оказали необходимую помощь. На месте происшествия уже работают оперативные службы.

«Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности!» - напомнил глава региона, попросив местное население беречь себя и близких.

В Белгородской области украинские боевики начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что они появились в 10-километровой приграничной зоне.

Россия
18 июня 2024, 14:14
Вооруженный гаечным ключом мужчина повредил машины на парковке Люберец
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Житель Люберец с гаечным ключом напал на припаркованные автомобили во дворе жилого комплекса «Егорово парк» в городском округе Люберцы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина шел к одному из фургонов и начал бить по кабине и стеклу. После этого он потребовал, чтобы его не снимали.

По данным источника 360.ru, гаечный ключ дебошир забрал у одного из жителей. После нападения на машины он вернул инструмент владельцу.

По словам очевидцев, в результате действий вандала у автомобилей повреждены лобовые стекла и зеркала. Что так разозлило мужчину, пока неизвестно.

Комментарием пресс-службы подмосковного главка МВД 360.ru не располагает.

В конце января московские полицейские задержали таксиста, который напал на машину, в которой находилась женщина-инвалид. Против задержанного завели уголовное дело о хулиганстве.

Люберцы Мужчины Машины
18 июня 2024, 12:35
Найденный на юго-востоке Москвы «снаряд» оказался безобидным
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы в Люблине на железнодорожных путях обнаружили подозрительный металлический предмет. Он оказался фрагментом буровой установки, а не снарядом, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы вызвали в 10:30. На железнодорожных путях в Кузнечном тупике нашли металлический предмет. Специалисты осмотрели его и не подтвердили версию очевидцев. В Люблине обнаружили не снаряд, а часть старой буровой установки.

Информация о том, что в Москве нашли боеприпас, появилась в Сети. Источник ТАСС заявил, что на него наткнулись в районе станции Люблино.

Неделю назад предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили возле школы на улице Плещеева. Трехэтажное здание ремонтировали, поэтому дети не занимались в нем. К месту происшествия отправили полицейских.

МЧС РФ Москва
18 июня 2024, 12:26
Baza назвала главного виновника массового отравления в России. Дело в фасоли
РИА «Новости»
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Причиной массового отравления жителей в нескольких регионах страны стала консервированная фасоль, сообщила Baza. По информации Telegram-канала, именно в ней образовался ботулотоксин, из-за которого пострадали люди. Речь идет о десятках госпитализированных. Многие из них в тяжелом состоянии.

Источник Baza указал, что предварительные данные следствия говорят о том, что проблема была именно в фасоли, которую использовали для приготовления салатов, - ими отравились покупатели.

Вместе с тем, по его словам, сейчас все еще непонятно, было ли сырье изначально плохого качества, либо речь идет о нарушениях норм хранения продукции.

Утром СК сообщил о задержании трех человек по делу о массовом отравлении готовой едой. Имен задержанных не назвали. По информации собеседника Baza, речь идет об основателе компании «Кухня на районе» Антоне Лозине, руководителе отдела качества по фамилии Машкова, а также гендиректоре компании «Савон-К» Анатолии Шине.

«Савон-К» была одним из поставщиков фасоли в «Кухню на районе», добавил собеседник канала. Офис этой фирмы опечатали, а фасоль изъяли для проверки. Также, по данным Baza, следователи провели обыск в квартире Шина.

Случаи госпитализации с подозрением не ботулизм зафиксировали в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

По информации СК, в столице с 11 июня за помощью медиков обратились более 100 человек с признаками отравления. В Нижегородской области число пострадавших, по последним данным, достигло 14 человек, в Казани зафиксировали аналогичное число пострадавших.

Случаи ботулизма в России

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