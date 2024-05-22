Два «Сапсана» и несколько других поездов задержали из-за горящей электрички в Подмосковье

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«Задержаны поезда „Сапсан“ № 772 и 774 Москва - Санкт-Петербург, поезд № 64 Самара - Санкт-Петербург, № 826 „Ласточка“ Москва - Санкт-Петербург, а также пригородные поезда № 7958 Москва - Тверь, № 6888 Москва - Крюково, № 6713 Тверь - Москва», - уточнили представители ОЖД.

Кроме того, пришлось отменить электрички № 6408 на участке Поварово - Подсолнечная, № 6710 на участке Поваровка - Тверь и № 6409 на участке Подсолнечная - Поваровка.

Для пассажиров со станции Поварово организовали автобусное сообщение до Твери с заездом на станцию Подсолнечная в Клину.