Два «Сапсана» и несколько других поездов задержали из-за горящей электрички в Подмосковье
Из-за пожара в электричке на станции Поварово в Подмосковье произошли задержки в движении двух «Сапсанов» и нескольких других поездов. Об этом предупредили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
«Задержаны поезда „Сапсан“ № 772 и 774 Москва - Санкт-Петербург, поезд № 64 Самара - Санкт-Петербург, № 826 „Ласточка“ Москва - Санкт-Петербург, а также пригородные поезда № 7958 Москва - Тверь, № 6888 Москва - Крюково, № 6713 Тверь - Москва», - уточнили представители ОЖД.
Кроме того, пришлось отменить электрички № 6408 на участке Поварово - Подсолнечная, № 6710 на участке Поваровка - Тверь и № 6409 на участке Подсолнечная - Поваровка.
Для пассажиров со станции Поварово организовали автобусное сообщение до Твери с заездом на станцию Подсолнечная в Клину.