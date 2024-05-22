22 мая 2024, 17:47

Два «Сапсана» и несколько других поездов задержали из-за горящей электрички в Подмосковье

РИА «Новости»
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Из-за пожара в электричке на станции Поварово в Подмосковье произошли задержки в движении двух «Сапсанов» и нескольких других поездов. Об этом предупредили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Задержаны поезда „Сапсан“ № 772 и 774 Москва - Санкт-Петербург, поезд № 64 Самара - Санкт-Петербург, № 826 „Ласточка“ Москва - Санкт-Петербург, а также пригородные поезда № 7958 Москва - Тверь, № 6888 Москва - Крюково, № 6713 Тверь - Москва», - уточнили представители ОЖД.

Кроме того, пришлось отменить электрички № 6408 на участке Поварово - Подсолнечная, № 6710 на участке Поваровка - Тверь и № 6409 на участке Подсолнечная - Поваровка.

Для пассажиров со станции Поварово организовали автобусное сообщение до Твери с заездом на станцию Подсолнечная в Клину.

Пожары Поезда
22 мая 2024, 16:47
Полыхавшую в Подмосковье электричку потушили. Вот что с ней стало
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Загоревшуюся электричку на станции Поварово-1 в Подмосковье потушили. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что вагоны сильно пострадали от огня.

По факту происшествия уже начали проверку. Обстоятельства пожара устанавливают Северная транспортная прокуратура и следователи.


В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре ранее уточнили, что поезд следовал из столицы в Тверь. Возгорание произошло между восьмым и девятым вагонами.

«Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено, предварительно пострадавших нет», - указывали в Западном МСУТ СК.

В МЧС рассказали, что горели два вагона поезда - огонь успел охватить 140 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались восемь человек, никто не пострадал.

Пожары Поезда
22 мая 2024, 16:27
Два вагона электрички загорелись в Подмосковье
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На железнодорожной станции Поварово в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Всех пассажиров своевременно эвакуировали.

Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах. Поезд двигался в Тверскую область из Москвы.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что произошло возгорание крышевого оборудования электропоезда № 6710 сообщением Москва - Тверь. Пострадавших нет, к месту ЧП выехал пожарный поезд со станции Ховрино. Специалисты устанавливают причины пожара в подвижном составе.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале заявило, что следователи начали доследственную проверку по факту возгорания в электричке.

«Движение в районе станции Поварово-1 Московской области временно ограничено. Предварительно, пострадавших нет. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - заявили в ведомстве.

Поезда
22 мая 2024, 07:09
Трамвай сгорел дотла в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет загорелся двухвагонный трамвай с пассажирами. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщила, что никто не пострадал.

Пожар произошел на улице Титова около остановки «Рижский переулок», заявили спасатели сайту Ura.ru. Открытый огонь охватил один из вагонов состава.

«Информации о пострадавших не поступало. К месту вызова прибыли девять специалистов и две единицы техники», - сообщил представитель МЧС.

Открытый огонь охватил весь вагон, он сгорел дотла, сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Состав обесточили, эвакуировали около 30 пассажиров. Один человек, по информации очевидцев, пострадал. Движение электротранспорта приостановили в обоих направлениях.

Похожий случай произошел в апреле в Москве. Огонь вспыхнул в хвостовой части трамвая № 17 на проспекте Мира.

Пожары ДТП МЧС РФ Екатеринбург
22 мая 2024, 06:27
Массовое ДТП автомобилей такси произошло на Ленинградском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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Утром 22 мая на Ленинградском шоссе столкнулись семь автомобилей, в том числе пять машин такси. Пострадал один человек, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в муниципальном округе Молжаниновский на севере Москвы. На 29-м километре Ленинградского шоссе перед поворотом на Шереметьево столкнулись семь машин. Вызов в экстренные службы поступил в 05:44, сообщали о заблокированных.

К месту происшествия выехали полиция, скорая помощь и спасатели. Информация о ДТП подтвердилась. Пять столкнувшихся машин из семи оказались автомобилями такси. По предварительным данным, пострадала одна девушка. После осмотра медиками она отказалась от госпитализации.

На Ленинградском шоссе образовалась пробка.

Дептранс Москвы сообщил, что движение затруднено в сторону Московской области.

Крупное ДТП произошло в Тюмени. Грузовик задел трос, который удерживал два столба , и последние упали на легковое авто. Женщина за рулем Lada Granta чудом осталась жива.

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