02 февраля 2024, 05:03

Два ребенка пропали в Красноярске

РИА «Новости»
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В Красноярске пропали два девятилетних мальчика. Поисками детей занимаются полицейские и волонтеры. Об этом сообщило местное издание ТВК.

По данным издания, школьники пропали вечером в четверг, 1 февраля, в микрорайоне Солнечный. Около 21:00 они ушли из дома и не вернулись. Родители пытались самостоятельно найти детей, но не смогли. Всю ночь мальчиков искали полицейские и волонтеры - также пока безрезультатно. Сотрудники правоохранительных органов опрашивали друзей и одноклассников пропавших детей, проверяли места, куда они могли направиться.

Оба ребенка худощавого телосложения с русыми волосами. Один из них был одет в красный пуховик, черные штаны, синие ботинки и серую шапку. Рост ребенка 126 сантиметров, с собой у него был рюкзак с футбольным мячом. Второй школьник одет в черно-серую куртку, болоньевые штаны, черную шапку с надписью «Россия» и черные сапоги. Его рост 110 сантиметров.

Сообщается, что один из детей ранее уже уходил из дома - тогда его нашли далеко от города.

Ранее 11-летнего мальчика, пропавшего в Гурьевске Калининградской области, нашли спустя четыре дня в бане в соседнем районе. Как стало известно, на попутной машине ребенок добрался до поселка Романово Зеленоградского района, спрятался в бане и уснул. Там его обнаружили полицейские.

Дети Волонтеры Россия Школьники Полиция Красноярский край
02 февраля 2024, 02:57
Россиянка три года спала с мумией своего мужа
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Многодетная мать из Ленинградской области три года спала в одной кровати с мумией своего мужа. Все это время в квартире также проживали четверо детей. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным издания, мужчина умер в декабре 2020 года во время ссоры с женой. В пылу конфликта женщина якобы пожелала ему смерти, после чего мужчина упал на пол и скончался. Сначала обиженная супруга думала, что муж притворяется, а после замотала его тело в одеяло, унесла в комнату и положила на кровать. Детям она запретила спрашивать про отца.

Тело мужчины случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей.

Как уточнили журналисты, у женщины генетическая предрасположенность к шизофрении - она давно находится под наблюдением у психиатра. Сейчас ее отправили в психиатрическую лечебницу.

В мае 2023 года на чердаке одного из домов Перми нашли мумию мужчины , пропавшего три года назад. Останки обнаружили сотрудники ЖКХ. Мать погибшего заявила, что ее сына могли убить.

Дети Ленинградская область Женщины Мужчины
02 февраля 2024, 02:35
Девочка умерла в Новосибирске после падения с 17-го этажа
РИА «Новости»
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Ребенок выпал с верхнего этажа в доме, расположенном на улице Кирова в Новосибирске. Об этом служба «112» региона сообщила на странице во «ВКонтакте».

На вид девочке около 10 лет. Предположительно, она упала с 17-го этажа. На месте ЧП работали медики и полиция.

Врачи не смогли спасти пациентку, упавшую из окна жилого дома в Новосибирске, сообщил ТАСС.

По данным регионального Минздрава, девочка находилась в состоянии клинической смерти.

Врачи начали сердечно-легочную реанимацию, но их действия оказались безуспешными. Бригада скорой помощи прибыла на место через восемь минут после вызова.

Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербург. Студентку колледжа с тяжелыми травмами нашли под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте. Выяснилось, что 16-летняя девушка выпала с балкона квартиры во время вечеринки. Вачи не смогли спасти ее.

Дети Врачи Полиция
02 февраля 2024, 00:43
Мужчина ударил ребенка кулаком в магазине в Курской области
РИА «Новости»
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Мужчина ударил маленького ребенка кулаком в голову в магазине в городе Курчатове Курской области, из-за чего тот упал на пол. Нападавшего уже задержали, как сообщил RT.

Нападение мужчины на ребенка попало на камеру видеонаблюдения, кадры уже распространились в социальных сетях.

На них видно, что злоумышленник ударил ребенка кулаком в голову. К упавшему малышу подбежала женщина, оттолкнув нападавшего. Окончательно его усмирил другой мужчина, скрутив неадеквата.

«В полиции сообщили, что нападавшего в состоянии сильного опьянения задержали и доставили в отдел. Почему он ударил ребенка, пока неясно», - уточнил канал.

Ранее суд в Москве арестовал бойца джиу-джитсу, проломившего голову подростку. Мужчина несколько раз ударил мальчика, после того как заметил, что тот стучит по припаркованным на Домостроительной улице автомобилям. Школьника экстренно госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.

Дети Россия Магазины Мужчины Аресты Полиция
02 февраля 2024, 00:01
Пропавшего военного нашли мертвым в реке в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Водолазы обнаружили в реке Исети тело 20-летнего военнослужащего, который пропал после драки у бара в Екатеринбурге. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Подруга молодого человека рассказала, что во время поисков весь город был обклеен листовками с приметами военного. Правоохранители по камерам наружного наблюдения смогли отследить, куда направился парень.

После этого они решили привлечь к поискам водолазов. В итоге парня нашли в воде. По предварительной версии, он упал в реку и пытался выбраться, но не смог.

Военнослужащий пропал в ночь на 27 января на улице 8 Марта. Он отдыхал с друзьями в баре. Около четырех часов утра у него произошел конфликт с одним из товарищей. После драки молодой человек ушел и больше его никто не видел.

Волонтеры ищут в Перми 25-летнего участника спецоперации.

Мужчина пропал после вечеринки с друзьями.

Драки Военные Екатеринбург

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