Два ребенка пострадали в аварии с автомобилем Mercedes в центре Москвы

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По данным правоохранительных органов, среди пострадавших две девочки 2011 и 2013 года рождения.

Следователи столичного СК возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Там также отметили, что водитель иномарки отказался от процедуры проведения медицинского освидетельствования.

ДТП произошло вечером в пятницу на пересечении Тверского бульвара и Большой Никитской улицы. Автомобиль Mercedes выехал на тротуар и сбил прохожих.

Виновник аварии рассказал, что его «резко отключило» за рулем. Когда он пришел в себя, то увидел, что едет на пешеходов и начал жать на тормоз.

Как выяснил «360», на иномарке числится более 100 штрафов, три из них не оплачены. В последний раз Mercedes попадал в ДТП в апреле этого года, ранее - в июне прошлого.