15 февраля 2025, 20:02

Два поезда зажали легковушку в Москве

Pixabay
Читайте нас в: Google Новости

Вечером 15 февраля в деревне Чернецкое в Троицком административном округе Москвы произошла авария с двумя железнодорожными составами и одним легковым автомобилем. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о случившемся поступила в спасательную службу в 19:21. На 273-м километре перегона Кресты - Сандарово на переезде машину зажало между двух товарных поездов.

На место выехали оперативные службы, прибыла скорая помощь. По предварительной информации, пострадавших нет. Железнодорожное движение перекрыли.

Ранее стало известно, что еще 200 щитов с правилами безопасности на железной дороге установят в Подмосковье в 2025 году. Больше всего - в Люберцах, Раменском и Пушкино. Также повышать безопасность на железнодорожной инфраструктуре будут с помощью регулярных дежурств и рейдов.

ДТП Поезда Москва
15 февраля 2025, 20:20
Восемь человек пострадали в массовом ДТП с бензовозом в Калининграде
Читайте нас в: Google Новости
На трассе в Калининградской области столкнулись 26 транспортных средств. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«В субботу 15 февраля произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием 26 транспортных средств, в которых восемь человек получили ранения, из них один несовершеннолетний», - отметили в ведомстве.

Обстоятельства всех аварий сейчас устанавливают. По факту ДТП прокуратура Калининградской области проводит проверку. По данным ведомства, на Приморском кольце столкнулись в том числе бензовоз и пассажирский автобус.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что на месте работали пять бригад скорой помощи. Он отметил, что у пяти пострадавших диагностировали легкие травмы.

Ранее в центре Омска в массовом ДТП с автобусами пострадали 11 человек.

Травмы получили пассажиры общественного транспорта.

Дети ДТП Автобусы Калининград
15 февраля 2025, 19:08
Крыша кафе в Нефтеюганске рухнула во время пожара
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар в одном из кафе. Загорелось заведение общепита в Нефтеюганске, сообщила пресс-служба МЧС.

Пламя охватило одноэтажное здание. Оно распространилось на площади 800 квадратных метров, произошло обрушение крыши кафе на площади в 100 «квадратов».

На месте происшествия работают 23 сотрудника экстренных служб. Для ликвидации пожара задействовали шесть единиц техники. Возгорание локализовали, а позже полностью ликвидировали.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее в Москве спасатели тушили пожар в здании, где расположено кафе. Его общая площадь составила около 100 квадратов. На месте ЧП работали 32 спасателя с привлечением девяти единиц спецтехники.

Пожары МЧС РФ
15 февраля 2025, 18:45
Спортивный комментатор Скворцов назвал сроки восстановления после нападения
Читайте нас в: Google Новости
Получивший черепно-мозговую травму в результате нападения в Новосибирске спортивный комментатор Роман Скворцов заявил, что ему требуется еще неделя на восстановление. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он поблагодарил подписчиков за теплые слова в свой адрес, подчеркнув, что не успел прочитать даже половины от присланных сообщений.

«Скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат», - написал Скворцов.

О госпитализации в реанимацию больницы Новосибирска спортивного комментатора Романа Скворцова стало известно 9 февраля. Его жена сообщила, что врачи диагностировали черепно-мозговую травму, полученную от удара по голове.

В областном главке МВД заявили, что Скворцов пострадал в конфликте с агрессивной компанией около одного из ресторанов города. Криминалисты завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на спортивного комментатора.

Драки Спортсмены Уголовное дело Больницы Врачи
15 февраля 2025, 18:18
Облава на вечеринку в Savoy в Москве попала на видео
Читайте нас в: Google Новости
Проверка закрытой вечеринки в гостинице Savoy попала на видео. После прихода сотрудников правоохранительных органов многие гости судорожно избавлялись от содержимого карманов и сумочек, сообщил Telegram-канал Mash.

Хедлайнером вечеринки стали журналистка и политик Ирина Хакамада , который планировала выступить с DJ-сетом. Билеты на мероприятие в среднем стоили от 50 до 150 тысяч рублей.

По итогам проверки выдали 10 повесток гражданам призывного возраста о необходимости явки в военные комиссариаты. Кроме того, силовики провели профилактические беседы на предмет недопустимости пропаганды ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Действия пришедших на вечеринку попали на кадры, опубликованные каналом. В помещении, по предварительным данным, потом нашли пакетики с запрещенными веществами.

МВД РФ Москва

Новости по теме