Два поезда зажали легковушку в Москве

Информация о случившемся поступила в спасательную службу в 19:21. На 273-м километре перегона Кресты - Сандарово на переезде машину зажало между двух товарных поездов.

На место выехали оперативные службы, прибыла скорая помощь. По предварительной информации, пострадавших нет. Железнодорожное движение перекрыли.

Ранее стало известно, что еще 200 щитов с правилами безопасности на железной дороге установят в Подмосковье в 2025 году. Больше всего - в Люберцах, Раменском и Пушкино. Также повышать безопасность на железнодорожной инфраструктуре будут с помощью регулярных дежурств и рейдов.