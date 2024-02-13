Два поезда столкнулись в Челябинской области из-за пьяного машиниста

Читайте нас в:

В результате аварии с рельсов сошло 12 пустых вагонов, повреждено около 1000 метров железнодорожного полотна. Пострадавших нет. Несколько поездов опоздали к месту назначения.

Транспортная прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По данным издания, машинист употреблял спиртные напитки накануне происшествия.

Он вышел на смену в нетрезвом состоянии и не явился на медицинское освидетельствование, отправив вместо себя помощника. Мужчина продолжил пить, будучи на рабочем месте. После ДТП в его крови обнаружили алкоголь в объеме 1,08 ммоль/л.

Ранее в Ставропольском крае легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом , в результате чего погибли трое детей.