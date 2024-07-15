Два поезда столкнулись в Белгородской области. Есть погибший
Один человек погиб и еще один пострадал при столкновении двух железнодорожных тяговых агрегатов на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Столкновение произошло 13 июля. Двух сотрудников локомотивных бригад госпитализировали с травмами. Сегодня состояние одного из пострадавших резко ухудшилось - мужчина скончался.
«Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника», - отметили на предприятии.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В Воронежской области на прошлой неделе с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда , в которых было зерно.