Два поезда столкнулись на станции в московском метро

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Очевидцы сообщили о задымлении и звуке хлопка, прозвучавшем между вагонами.

По данным источника, в аварии пострадали девушка и машинист одного из поездов. На месте происшествия начали работать специальные службы.

Из-за случившегося нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Также увеличились интервалы движения поездов в обратную сторону.

Ранее сообщалось о том, что человек упал на пути на Сокольнической линии московского метро.