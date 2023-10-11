Два поезда столкнулись на станции в московском метро
В Москве два поезда столкнулись на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил источник «360».
Очевидцы сообщили о задымлении и звуке хлопка, прозвучавшем между вагонами.
По данным источника, в аварии пострадали девушка и машинист одного из поездов. На месте происшествия начали работать специальные службы.
Из-за случившегося нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Также увеличились интервалы движения поездов в обратную сторону.
Ранее сообщалось о том, что человек упал на пути на Сокольнической линии московского метро.