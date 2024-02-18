Два подростков пропали в Москве после катания на ватрушках

Перед пропажей мальчики катались на ватрушках.

В поисковой операции участвовали волонтеры «Лиза Алерт» и полицейские. Сейчас подростков выводят из леса, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

В Калининградской области нашли 11-летнего мальчика , которого разыскивали по региону с 24 января. Выяснилось, что ребенок на попутной машине добрался до поселка Романово. Школьник решил не идти к родственнику, а спрятался в бане и уснул.