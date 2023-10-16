Два подростка пропали в Магнитогорске

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«Разыскивается [подросток], 14 лет. Ушел 13 октября с проспекта Карла Маркса, и до сих пор его местонахождение не известно», - указали в паблике.

Рост мальчика примерно 180 сантиметров, волосы светлые кудрявые. Он был одет в куртку марки Columbia, с собой у мальчика был серый рюкзак.

Накануне в Магнитогорске искали школьника, который ушел из дома и пропал без вести. Как сообщили волонтеры, на 13-летнем мальчике была двухсторонняя куртка, которая с одной стороны коричневая в клетку, с другой голубая. По последним данным, одного из подростков уже нашли живым.

Полицейские в Тюмени третий день заняты поисками 14-летнего мальчика , который ушел в лицей и исчез. О пропаже ребенка правоохранителям рассказала его мать.