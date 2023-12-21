Два подростка пострадали в результате ДТП с участием иномарки и такси в Мытищах

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Местные власти уточнили, что 17-летние подростки госпитализированы в городскую клиническую больницу. На месте работает бригада медицины катастроф.

Других подробностей об аварии, в том числе о состоянии водителей, в администрации не привели.

Судя по фото, иномарку отбросило в столб, а такси - в сторону остановки общественного транспорта. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Утром в Москве столкнулись две маршрутки прямо на автобусной остановке в районе Гольяново. В результате ДТП пострадали четыре человека.