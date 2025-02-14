Два подростка подожгли релейный шкаф в Нижегородской области

Читайте нас в:

Аэропорт Перми (Большое Савино) временно перестал принимать и отправлять рейсы. Причиной стал выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сегодня в 14:30 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», - заявили в аэропорту.

На запасные аэродромы отправили два рейса: 573 - в Ижевск и 1202 - в Екатеринбург. Об открытии хаба пассажирам сообщат дополнительно.

Вечером 13 февраля самоходный трап во время движения по маршруту в аэропорту Шереметьево врезался в хвостовую часть самолета Airbus A321 авиаперевозчика «Аэрофлот».

В момент столкновения воздушное судно находилось без пассажиров на стоянке. Из-за случившегося задержек отправления рейсов не произошло. Специалисты проводят оценку технического состояния лайнера.