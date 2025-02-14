14 февраля 2025, 14:35

Два подростка подожгли релейный шкаф в Нижегородской области

Pixabay
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Подростки 15 и 16 лет подожгли релейный шкаф на железной дороге в Тоншаевском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Обоих удалось задержать на месте преступления. Ведется следствие, прошли обыски и допросы. СК возбудил уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Представители ведомства напомнили, что подобные преступления влекут за собой ответственность в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

Ранее за поджог релейных шкафов задержали 17-летнего студента колледжа и 15-летнего школьника в Коломне. Неизвестный в мессенджере пообещал им за это деньги, и молодые люди отправились жечь шкафы на перегоне Голутвин - Щурово. Вскоре обоих нашли и возбудили против них дело.

Уголовное дело Поджоги Преступления Школьники Следственный комитет России
14 февраля 2025, 14:29
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Перми
РИА «Новости»
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Аэропорт Перми (Большое Савино) временно перестал принимать и отправлять рейсы. Причиной стал выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сегодня в 14:30 самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», - заявили в аэропорту.

На запасные аэродромы отправили два рейса: 573 - в Ижевск и 1202 - в Екатеринбург. Об открытии хаба пассажирам сообщат дополнительно.

Вечером 13 февраля самоходный трап во время движения по маршруту в аэропорту Шереметьево врезался в хвостовую часть самолета Airbus A321 авиаперевозчика «Аэрофлот».

В момент столкновения воздушное судно находилось без пассажиров на стоянке. Из-за случившегося задержек отправления рейсов не произошло. Специалисты проводят оценку технического состояния лайнера.

Пермь Самолеты
14 февраля 2025, 14:17
Вернувшуюся из Дубая россиянку задержали в Домодедове из-за кольца и часов
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Признаки контрабанды увидели таможенники аэропорта Домодедово в проходе по «зеленому» коридору прилетевшей из Дубая россиянки с ювелирными изделиями на пять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Пассажирка не задекларировала золотые часы Cartier Baignoire и кольцо Messika My Twin Trilogy, инкрустированные 323 бриллиантами.

Россиянка объяснила, что украшения ей подарил супруг и об их стоимости она не имеет не малейшего представления, поэтому не стала декларировать, Таможенники увидели в действиях пассажирки признаки состава преступления о контрабанде стратегически важных товаров. Уголовная статья предусматривает наказание штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце января таможенники грозненского аэропорта задержали двух пассажирок рейса, направлявшегося в Турцию. Внимание сотрудников привлекли золотые цепи женщин, выбравших для посадки «зеленый» коридор. Проверка показала, что вес каждого ювелирного изделия составил один килограмм, их изготовили из золота 999-й пробы.

Таможня Золото Аэропорт Домодедово
14 февраля 2025, 12:38
Госпитализация после отравления в хостеле Москвы потребовалась 20 постояльцам
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Врачи инфекционной больницы Москвы занялись лечением 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» после отравления. Состояние пациентов медики оценили как средней тяжести, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве подчеркнули, что все пациенты получат необходимое лечение в полном объеме.

Сотрудники московского управления Роспотребнадзора месте с сотрудниками департамента здравоохранения приступили к эпидемиологическому расследованию для выяснения причин массового отравления.

По данным Telegram-канала Mash, в результате отравления пострадали строители жилого комплекса «Обручева 30», приехавшие из Узбекистана и Таджикистана. Состояние рабочих ухудшилось после обеда, который для них поставила компания «Енидем». Официального подтверждения этой информации пока нет.

К хостелу для госпитализации пострадавших прибыло несколько машин скорой медицинской помощи. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, которые оказались в распоряжении 360.ru.

Здравоохранение Больницы Врачи Роспотребнадзор Москва Массовое отравление в московском хостеле
14 февраля 2025, 12:34
Роспотребнадзор начал расследование отравлений в хостеле в Москве
РИА «Новости»
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Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование случаев отравления постояльцев хостела на Электролитном проезде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты управления незамедлительно начали эпидемиологическое расследование. В ходе него они установили, что заболевшие являются строительными рабочими», - заявили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что рабочие питались на стройке. Готовые блюда на поставку питания по договору доставляло юридическое лицо ООО «ЕниДем».

«Специалисты Роспотребнадзора проводят мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что отравились порядка 50 человек, около 40 отправили в больницу. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Роспотребнадзор Москва Массовое отравление в московском хостеле

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