Два пешехода погибли в ДТП за выходные в Москве

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В ведомстве уточнили, что ДТП произошли на Большой Тульской и Старокачаловской улицах. Пешеходы переходили проезжую часть в неположенных местах и получили травмы, от которых скончались на месте.

Госавтоинспекция Москвы напомнила пешеходам о необходимости соблюдать меры безопасности на дорогах, а также использовать яркую одежду и светоотражающие элементы. Водителям рекомендовали снижать скорость перед пешеходными переходами и в жилых зонах и быть внимательными при движении ночью.

Ранее подмосковная Система-112 напомнила способы связи со службой спасения. Обратиться за помощью можно путем телефонного звонка, СМС, мобильного приложения и других сервисов.