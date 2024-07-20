20 июля 2024, 14:19

Два пассажирских автобуса столкнулись в Ижевске, есть пострадавшие

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В результате столкновения двух автобусов в Ижевске пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла рано утром 20 июля на Удмуртской улице. Водитель МАЗ 1984 года рождения наехал на опору линий электропередачи и столкнулся с еще одним автобусом под управлением мужчины 1979 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В больницу с травмами отвезли шестерых пассажиров из автобуса виновника аварии. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Днем ранее в Саратове произошло тройное ДТП , в которое попали троллейбус, грузовой автомобиль и легковушка. Всего в аварии пострадали 11 человек.

Кроме того, три человека пострадали и двое погибли в аварии с участием легковушки и «Газели» на трассе М-2 в Подольске.

ДТП Автобусы
20 июля 2024, 15:37
«Хотите, наденьте на меня наручники». Мэр Краснодара вышел к бастующим
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Оставшимся без водоснабжения и электроэнергии жителям Краснодара привезут техническую и питьевую воду, подвоз будет проходить до окончания ремонтно-восстановительных работ. Об этом на встрече с бастующими жильцами некоторых жилищных комплексов заявил мэр города Евгений Наумов.

Жители этих домов остались практически на сутки без воды и электричества, уточнило РИА «Новости». Поэтому вышли и перекрыли движение, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Нахожусь сейчас на улице Краеведа Соловьева, где люди остались без воды и света из-за аварии на электросетях. Ведутся работы по устранению аварии, новый кабель к домам тянут параллельно. Обеспечили подвоз питьевой и технической воды к домам по Крузенштерна, 6, и Краеведа Соловьева, 6. Он будет продолжаться до восстановления электроснабжения и конца ремонтных работ», - написал мэр в Telegram-канале.

На встрече с жильцами Наумов пообещал, что останется с ними до момента завершения работ, отметил Telegram-канал Baza.

«Хотите, если вам так будет спокойнее, привяжите меня наручниками к столбу. Я буду с вами здесь, пока не включат электроснабжение в вашем районе», - сказал он.

Ранее стало известно, что в Ялте, Севастополе, Геленджике и Пятигорске пропадал свет из-за аварий.

Краснодар Электричество
20 июля 2024, 13:16
Разбор завалов на месте взрыва насосной станции в Волгограде завершили
РИА «Новости»
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Количество погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка СК сообщил ТАСС.

В ведомстве напомнили, что в момент детонации газовоздушной смеси на станции находились пять человек, которые занимались установкой дополнительной вытяжной системы. Тела начальника смены и газосварщика нашли в первые часы после происшествия.

В ходе разбора завалов с 11 по 13 июля обнаружили останки двух слесарей-ремонтников. Сегодня стало известно, что специалисты нашли труп коллеги погибших.

Взрыв на газонасосной станции Волгограда прогремел 6 июля. Причиной детонации стала сварочная работа в помещении, где скопился углекислый газ и сероводород. Погибшие по приказу главного инженера компании-владельца занимались установкой системы по отведению смеси в воздухе.

Взрыв разрушил кровлю, стены и перекрытия помещения. Разбор завалов проходил в сложных условиях, потому что глубина помещения станции составляет 15 метров от уровня земли.

Обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц стал главный инженер. Суд отправил его под домашний арест до 6 сентября.

В ведомстве уточнили, что поиски на месте детонации и разбор завалов завершился.

«Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции. Поиски завершены», - заявили в пресс-службе волгоградского СК.

Взрывы Россия Следственный комитет России
20 июля 2024, 12:40
Одиноких голодных детей обнаружили на востоке Москвы
РИА «Новости»
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С заявлением в экстренные службы обратилась жительница Москвы. Она утверждает, что двое голодных детей заперты в квартире на востоке столицы, сообщил источник 360.ru.

Проходя мимо дома 11 на Святоозерской улице, женщина увидела, что в окно квартиры на втором этаже выглядывают дети, предположительно, трех и пяти лет.

На вопрос о местонахождении матери дети ответили, что та ушла. Заявительница сделала вывод, что дети голодные, и обратились за помощью по телефону 102. На месте работают правоохранители, угрозы падения детей из окна нет.

Прибывшие к дому спасатели начали устанавливать лестницу, чтобы попасть в квартиру. Когда они проникли в помещение, выяснилось, что дети действительно находятся без взрослых.

Ранее в Словакии в раскаленном от жары автомобиле умер оставленный в одиночестве родителями трехлетний ребенок. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

Дети Москва
20 июля 2024, 06:01
Африканский сервал месяц назад потерялся в Екатеринбурге. Его до сих пор ищут
РИА «Новости»
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Африканский сервал по кличке Стеша сбежала от хозяйки в Екатеринбурге, причем она уже месяц бродит по округе, но никто не может ее поймать. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Кошка сбежала от хозяев в коттеджном поселке Карасьеозерском. За это время ее видели не только там, но также в СНТ «Горняк» и недалеко от Палкинского торфяника. При этом кошка спокойно бродит по окрестностям, забираясь на частные участки.

Животное ищут волонтеры, к которым обратились неравнодушные очевидцы. Сообщения о пропаже сервала разместили в группах во «ВКонтакте» «ЗооХелп» и «Я потерялся». Под ними отметилась и владелица кошки, написавшая, что ее сложно поймать, так как сервал очень быстро бегает. При этом опасности для людей не представляет, она сама их боится.

«Бояться ее не стоит. Надеемся, что все получится и мы обязательно сможем вернуть ее домой», - написала она.

Владелица кошки добавила, что у Стеши был ошейник с GPS-трекером, но ей как-то удалось от него избавиться. Сейчас она пытается приманить питомицу едой там, где ее видели жители коттеджного поселка.

Ранее россиянка объявила о продаже кота-романтика шотландской породы за миллиард рублей.

Коты Животные Екатеринбург

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