Два пациента наркологического отделения погибли при пожаре в Свердловской области
В ночь на пятницу, 5 января, в здании наркологического отделения ЦМСЧ № 31 ФМБА России в Новоуральске произошел пожар. Об этом сообщило местная газета «Нейва» в сообществе «ВКонтакте».
Возгорание началось в одной из палат на четвертом этаже. Предположительно, загорелась койка. Причина пожара устанавливается.
Два пациента погибли. Еще два человека пострадали, их доставили в приемное отделение больницы. Остальных пациентов наркологии - всего 26 человек - переместили в отделение психиатрии.
Среди пострадавших есть медсестра больницы, которая помогала эвакуировать пациентов. Ее с серьезными ожогами увезли в областную больницу в Екатеринбурге. Еще одна пострадавшая пациентка находится в реанимации.
Вечером в четверг, 4 января, крупный пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцене. Один человек погиб, шестеро серьезно пострадали, еще несколько человек получили легкие ранения.