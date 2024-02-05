05 февраля 2024, 10:23

Два отца устроили драку перед детсадом в Удмуртии на глазах у ребенка

РИА «Новости»
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Парковочное место перед детсадом в Удмуртии стало причиной раздора двоих отцов. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчины утроили потасовку на глазах у шестилетнего сына одного из них. Мальчик, увидев, как избивают отца, бился в истерике.

Парковочное место перед детсадом в Удмуртии стало причиной раздора двоих отцов. Как сообщил Telegram-канал Shot , мужчины утроили потасовку на глазах у шестилетнего сына одного из них. Мальчик, увидев, как избивают отца, бился в истерике.

«Родители сцепились возле садика № 20 в Сарапуле», - передали авторы публикации.

Конфликт начал назревать давно: один из оппонентов занял единственное парковочное место у дошкольного учреждения. Тогда мужчины разошлись мирно, но через месяц снова встретились на узкой тропинке перед детсадом. Один из оппонентов толкнул другого, а затем избил. Все это произошло перед сыном пострадавшего.

«Отец зафиксировал побои и обратился в полицию с заявлением», - отметил Shot.

Ранее две матери в Екатеринбурге устроили кровавую потасовку на пороге детсада из-за переписки в соцсети. Драка произошла из-за того, что одна из женщин нагрубила мужу второй в Сети, а вместо извинений назвала всю семью идиотами. Встретившись у дверей дошкольного учреждения, куда обе пришли за детьми, екатеринбурженки пустили в ход кулаки.

Драки Дети Удмуртия Мужчины Полиция
05 февраля 2024, 10:24
Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро
РИА «Новости»
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В Москве временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро из-за упавшего на пути пассажира. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

К настоящему моменту движение ввели в график.

Информации о состоянии пассажира, упавшего на пути, не поступало.

Пассажиры также отметили, что поезда стали ходить реже на центральном участке Калужско-Рижской ветки. Интервалы между поездами составляли до 10 минут.

Ранее человек упал на пути на станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Движение поездов на некоторое время перекрывали от станции «Серпуховская» до «Савеловской».

Метро Дептранс Москвы Москва
05 февраля 2024, 09:33
Лобовое стекло лопнуло у самолета во время рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре
РИА «Новости»
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Вылетевший в Николаевск-на-Амуре самолет вернулся в Хабаровск и совершил аварийную посадку. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

После взлета у самолета авиакомпании «Аврора» лопнуло лобовое стекло, командир воздушного судна решил возвратиться в аэропорт Хабаровска.

По данным канала, самолет смог успешно совершить аварийную посадку. На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее техническую неисправность обнаружили во время полета самолета, следовавшего рейсом Харбин - Якутск. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 совершило экстренную посадку в Якутии. Борт успешно приземлился, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

По информации МЧС, в багажном отсеке лайнера сработал дымовой датчик. Открытого огня не было, но спасатели зафиксировали запах дыма. С борта эвакуировали 39 человек. Началась доследственная проверка по части первой статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Самолеты Авиакомпании
05 февраля 2024, 05:58
Бастрыкин поручил возбудить дело по ДТП с тонувшими детьми в Махачкале
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения перевозившего детей автомобиля в канал в Дагестане. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным СК, водитель машины не справился с управлением, допустив, нн опрокидывание в водный канал в Махачкале.

«В результате ДТП и последующего затопления автомобиля пострадали двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы и помещены в реанимационное отделение местного медицинского учреждения», - уточнило ведомство.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии руководителю регионального СК Дмитрию Беляеву.

Ранее появились кадры спасения детей из автомобиля, упавшего в канал Махачкалы. Очевидцы пытались вытащить людей из затонувшей машины. Некоторые советовали сразу сделать искусственное дыхание.

Авария произошла в поселке Семендер 4 февраля.

Уголовное дело Дагестан Дети Россия Машины Следственный комитет России
05 февраля 2024, 04:40
Опытный экипаж управлял рухнувшим в Карелии вертолетом Ми-8
РИА «Новости»
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Потерпевшим крушение в Карелии вертолетом Ми-8 управлял опытный экипаж, имеющий тысячи часов налета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», - уточнил канал.

Российские спасатели обследовали акваторию в районе села Деревянное на судах и снегоходах. Обломки вертолета нашли в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» работают на месте авиапроисшествия. В ведомстве добавили, что для подводных работ задействуют телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

Оперативный штаб и комиссия по расследованию выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее спасатели нашли место падения пропавшего в Карелии вертолета Ми-8. Он ушел под лед Онежского озера, весь экипаж погиб.

Вертолеты Авиация Спасатели МЧС РФ Авиакатастрофы Россия

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