Два обглоданных тела обнаружили в строительном вагончике в Подмосковье

Страшную находку обнаружили в хозяйственной постройке с печным отоплением. Конечности у погибших обморожены и обглоданы кошками. У мужчины пропала правая лодыжка, у женщины - левая.

Местный житель, который первым обнаружил тела, рассказал, что видел умерших примерно две недели назад. По его словам, пара проживала здесь длительное время, и в последний период они не покидали участка, страдая от обморожения ног.

В связи с обнаружением тел началась проверка. Тела передали в морг для определения точной причины смерти.

Другую пару нашли в квартире в Петербурге. Собственница решила проверить квартиру после того, как молодые арендаторы из Крыма перестали выходить на связь.