Два новых землетрясения зафиксировали у берегов Филиппин

Всего за 15 минут у берегов Филиппин произошло два новых землетрясения. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре ( EMSC ).

Сначала подземные толчки зафиксировали в 17:40 (20:40 по московскому времени) в 53 километрах от населенного пункта Бислиг. Его население составляет примерно 67,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуда составила 6,3.

Менее чем через 15 минут у берегов Филиппин произошло второе землетрясение магнитудой 5,7.

До этого подземные толчки начались в 17:35 по московскому времени. Из-за катаклизма специалисты объявили угрозу цунами. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Землетрясение у берегов Филиппин уже регистрировали 17 ноября. Его магнитуда составила 6,7. Сейсмологи выяснили, что очаг располагался на глубине 70 километров.