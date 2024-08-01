Два медицинских вертолета направили на место обрушения дома в Нижнем Тагиле

Читайте нас в:

«На место ЧП экстренно выехали медики территориального Центра медицины катастроф, бригада специалистов, мобильный медицинский комплекс, два вертолета - детской и взрослой реанимации», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на месте происшествия уже работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Они оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь и отвозят в больницы.

В Минздраве подчеркнули, что организация медицинской помощи пострадавшим возложена на первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова, который также уже выехал в Нижний Тагил.

Взрыв газового баллона в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел ранее в четверг. В результате части здания просто не стало.