01 августа 2024, 11:52

Два медицинских вертолета направили на место обрушения дома в Нижнем Тагиле

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Минздрав Свердловской области направил два вертолета на место обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На место ЧП экстренно выехали медики территориального Центра медицины катастроф, бригада специалистов, мобильный медицинский комплекс, два вертолета - детской и взрослой реанимации», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на месте происшествия уже работают пять бригад скорой помощи Нижнего Тагила. Они оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь и отвозят в больницы.

В Минздраве подчеркнули, что организация медицинской помощи пострадавшим возложена на первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова, который также уже выехал в Нижний Тагил.

Взрыв газового баллона в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел ранее в четверг. В результате части здания просто не стало.

МЧС РФ Взрывы
01 августа 2024, 12:35
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми
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МЧС уточнило данные о пострадавших в Нижнем Тагиле. По последней информации, травмы получили восемь человек. Четверо из них — дети.

Сейчас на месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники.

Газ Взрывы
01 августа 2024, 12:05
Жалобы на запах газа около обрушившегося дома в Нижнем Тагиле поступали давно
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Запах газа около частично разрушенного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле ощущался на протяжении нескольких месяцев. Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник.

Он отметил, что газовые службы проводили там работы регулярно. Но в одной из квартир, где никто не живет, проверки не проводились. И в каком состоянии там находилось оборудование неизвестно, подчеркнул собеседник 360.ru.

Частичное обрушение многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле произошло в четверг, 1 августа. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа.

Глава города Владислав Пинаев заявил, что всего пострадали семь человек, из которых пятеро - дети. Двух взрослых забрали в больницу прибывшие на место врачи.

Спасатели приступили к разбору завалов в поисках выживших. Сейчас на месте работают 150 сотрудников и 47 единиц техники. В ближайшее время на место прибудут кинологи, уточнили в пресс-службе МЧС. В ведомстве добавили, что авиация и спасатели отряда «Центроспас» находятся в режиме готовности.

Газ Взрывы Свердловская область
01 августа 2024, 11:55
Последствия мощного взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле сняли на видео
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При взрыве газа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома. В распоряжении 360 появились кадры с места происшествия.

Взрыв прогремел на улице Сибирской, 81.Его было слышно и на расположенной по соседству улице Ильича Местная жительница рассказала 360.ru, что сразу заподозрила проблемы с газом.

«Слышала очень громкий хлопок. Подумала, что рванул газ, потому что было громко», - сказала она.

Другой очевидец сообщил, что взрыв случился около 10 часов утра. Из дома, по его словам, вынесли двух детей с ожогами. Одному из них около трех месяцев, добавил собеседник 360.ru.

Жильцов пострадавшей пятиэтажки эвакуировали. К месту происшествия направили бригады скорой помощи и аэромобильную группировку спасателей.

Обрушения Газ Взрывы Свердловская область
01 августа 2024, 11:08
Трех человек спасли из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле
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Трех человек спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в четверг в результате взрыва газовоздушной смеси без последующего горения произошло обрушение первого и второго подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле.

«Три человека спасли из-под завалов. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области убыла к месту происшествия», - заявили в пресс-службе.

Прокуратура Свердловской области в Telegram-канале сообщила о начале проверке по факту происшествия. В ведомстве отметили, что на место для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов выехал и. о. прокурора региона Александр Юровских.

«Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, когда проводились ремонт инженерных конструкций и обследование газового оборудования в доме. Ведомство будет контролировать вопросы размещения жителей дома в пункте временного размещения», - отметили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что при взрыве газа в Нижнем Тагиле пострадали дети.

Газ МЧС РФ Взрывы

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