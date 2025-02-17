17 февраля 2025, 05:09

Два матроса танкера пропали на Камчатке

РИА «Новости»
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В Камчатском крае пропали два матроса с танкера, прибывшего в село Корф для разгрузки горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Министр уточнил, что матросы попытались доплыть до танкера на лодке. Сначала ее было видно с берега по огням, но потом ее стало сносить с курса. Для помощи членам экипажа направили буксир, который подошел к лодке. При этом выяснилось, что людей в ней не было.

«Лодка заведена (холостой ход), горели огни. Спасжилеты в лодке. Три человека были привлечены для поиска матросов по прибрежной линии, безрезультатно», - рассказал Лебедев.

Он добавил, что поиском матросов занимается сводная группировка, в которую вошли 14 человек. В частности, восемь полицейских, двое спасателей и два сотрудника пограничной заставы. Также задействовали семь единиц техники.

Лебедев напомнил, что при посадке в лодку необходимо сразу надевать спасательные жилеты.

Он также пообещал сообщать, как продвигаются поиски. Сейчас они приостановлены по метеоусловиям, так как из-за метели очень плохая видимость.

В начале года следователи допросили Михаила Пичугина, дрейфовавшего более двух месяцев на лодке в Охотском море, по факту гибели его родственников.

МЧС РФ Россия Камчатка
17 февраля 2025, 00:22
Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне на юго-западе Москвы
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На юго-западе Москвы семилетний ребенок едва не утонул в бассейне из-за халатности тренера, который засмотрелся в телефон. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Тренер ушел, а ребенок просто под воду уходит несколько раз. Тренер вообще в другом конце зала. Ребенок уже барахтается. Халатность просто налицо», - говорил за кадром мужчина.

По его словам, ребенок практически ушел под воду, и никто на это не отреагировал..

Мальчик пробыл на дне бассейна несколько минут.

По данным канала, мальчика вытащили и отнесли в кабинет медсестры, но скорую помощь не вызвали. Это сделал отец ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Родители ребенка написали заявление в полицию.

Ранее в Сургуте 13-летний мальчик впал в искусственную кому после занятий с инструктором. Он по его заданию отрабатывал погружение под воду с задержкой дыхания.

Дети Больницы Москва
16 февраля 2025, 23:30
Электричка переехала двоих детей в Казани
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Электропоезд насмерть сбил двух детей 10 и 11 лет на железнодорожной станции Дербышки в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Электричка № 6408 сбила детей около 17:59 в воскресенье, 16 февраля. Ребята переходили пути в неположенном месте. Машинист начал экстренно тормозить и подал сигнал, но предотвратить наезд не получилось.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

До этого в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за один вечер произошло два несчастных случая с участием поездов. Рядом со станцией Шушары электричка сбила на путях 23-летнего мужчину.

На станции Оредеж Лужского района состав переехал пьяного местного жителя.

Уголовное дело Дети Россия Поезда
16 февраля 2025, 19:04
Два пассажирских судна на воздушных подушках столкнулись в Самаре
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Вечером 16 февраля неподалеку от речного порта Самары столкнулись два судна на воздушных подушках. Об этом сообщила пресс-служба Центрального управления на транспорте СК России.

Около 17:00 произошло столкновение судна «Нептун-30», следовавшего из Рождествено в Самару, с судном «Хивус». На борту первого находились 16 пассажиров. По предварительной информации, серьезных травм никто из них не получил. На борту «Хивуса» пассажиров не было.

На место происшествия выехали следователи. Они установят все обстоятельства и причины аварии.

Ранее в Невельском районе Сахалинской области на мель село иностранное грузовое судно с 20 членами экипажа на борту. Разлива топлива не произошло.

Также танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области. В его машинном отделении произошло несколько взрывов.

Корабли Россия
16 февраля 2025, 16:28
Контрактник сбежал из воинской части в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Заключивший контракт для службы в зоне проведения специальной военной операции арестованный сбежал из воинской части. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание 161.ru.

Заключивший контракт для службы в зоне проведения специальной военной операции арестованный сбежал из воинской части. Об этом со ссылкой на источники сообщило и здание 161.ru.

Собеседник из силовых структур пояснил, что мужчина подписал контракт для участия в СВО в следственном изоляторе. В воинской части он не задержался и сбежал.

Поиски беглец сейчас идут в Железнодорожном и Советском районах Ростова-на-Дону. Вооружен контрактник или нет - неизвестно.

В конце прошлой недели обвиняемый по уголовному делу сбежал из зала суда в Люберцах сразу после вынесения решения о заключении под стражу.

Источник 360.ru уточнил, что против беглеца завели еще одно уголовное дело за побег. На поиски обвиняемого отправились сотрудники полиции. Удалось ли его найти, официально неизвестно.

Побеги Военные Россия

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