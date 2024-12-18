18 декабря 2024, 23:57

Два массовых ДТП с участием 12 машин произошли в Подмосковье

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В Красногорске произошли два массовых ДТП на трассе М9 «Балтия», в результате одного из них пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в среду примерно в 18:35 на 22-м километре трассы М9 «Балтия» столкнулись попутно двигавшиеся пять легковых машин. После происшествия медики госпитализировали с травмами одного пострадавшего.

Участниками второго ДТП стали семь автомобилей. Информация об аварии поступила диспетчеру примерно в 20:40. Столкновение произошло на 27-м километре этой же автотрассы. Обошлось без пострадавших.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства двух массовых аварий.

Ранее пьяная женщина на Porsche сбила ребенка в коттеджном поселке на территории Новой Москвы. Мальчик умер в больнице от несовместимых с жизнью травм.

Красногорск ДТП Машины
18 декабря 2024, 23:08
Самой младшей восемь лет. Появился список пострадавших в поезде в Мурманской области
РИА «Новости»
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При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек в возрасте от восьми до 72 лет. Их доставили в районные больницы. Список травмированных пассажиров опубликовал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

К 22 часам власти установили личности 13 пострадавших. Имена трех женщин и одного мужчины, по словам Чибиса, неизвестны. В Полярные Зори отправились три пассажира, в Апатитско-Кировскую ЦРБ - один человек. Остальных доставили в Кандалакшскую ЦРБ.

Среди несовершеннолетних восьмилетняя девочка, 10- и 16-летние мальчики. Самой старшей пострадавшей 72 года.

«Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», - сообщил губернатор.

МЧС Мурманской области запустило телефон доверия для психологической помощи пострадавшим. За получением справочной информации близкие пассажиров смогут обратиться на горячую линию.

Поезда Мурманская область
18 декабря 2024, 22:21
Икона «Троица» не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре
РИА «Новости»
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При пожаре в Троице-Сергиевой лавре икона «Троица» Андрея Рублева не пострадала. В колокольне, где произошло возгорание, святынь не хранили, сообщил РИА «Новости» источник в монастыре.

«„Троица“ в другом храме. В колокольне лавры, где произошло возгорание, святынь не было. Там находились электрощиты и проводка», - отметил он.

По словам собеседника журналистов, братия сразу же начала тушить возгорание в колокольне самостоятельно до приезда сотрудников МЧС.

Крыша второго яруса в Троице-Сергиевской лавре загорелась вечером 18 декабря. По информации источника 360.ru, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в проводке.

Спасатели локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров за 30 минут. Причину пожара установят после экспертизы. В тушении участвовали 25 специалистов с привлечением пяти единиц спецтехники.

Спасатели Пожары Сергиев Посад
18 декабря 2024, 22:19
В Мурманской области при сходе поезда пострадали трое детей
Telegram
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Количество пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области увеличилось до 17. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил журналистам, что среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщило РИА «Новости».

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних», - сказал он.

В больницы, по словам Кузнецова, поступили 13 пассажиров, еще четыре в процессе транспортировки. Помощник министра сообщил, что трое находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе несовершеннолетние, - в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Кузнецов говорил об 11 пострадавших, в том числе пяти с тяжелыми травмами. Скорая помощь доставила их в Кандалакшскую ЦРБ, врачей которых проконсультируют специалисты федеральных медцентров.

Грузовой поезд и пассажирский № 11 Мурманск - Санкт-Петербург столкнулись на станции Княжая. В результате три вагона сошли с рельсов. Один человек погиб. Следком возбудил уголовное дело.

Минздрав Поезда Мурманская область
18 декабря 2024, 21:57
Помет летучих мышей убил двух наркоманов в США
Unsplash
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Двое жителей штата Нью-Йорк удобряли коноплю пометом летучих мышей и заразились от него смертельной инфекцией. Об этом сообщило Live Science.

Наркозависимые мужчины не были знакомы между собой. Они выращивали коноплю и для ускорения ее роста использовали экскременты летучих мышей. Один купил их в интернете, а другой - собрал на своем чердаке, где жили животные.

Однако в помете оказались споры гриба Histoplasma capsulatum. Их вдыхание вызывает у человека развитие гистоплазмоза, поражающего легкие и другие органы.

Врачи выявили у мужчин лихорадку, кашель, потерю веса и заражение крови. Их доставили в госпиталь, но спасти не удалось.

В канадской провинции Онтарио школьник нашел летучую мышь, которая покусала его. После этого мальчик заразился бешенством, позже он скончался в больнице.

Местные власти сообщили, что это первый случай заражения бешенством в Канаде с 1967 года.

США Нью-Йорк Животные Мужчины

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