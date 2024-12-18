Два массовых ДТП с участием 12 машин произошли в Подмосковье

По данным ведомства, в среду примерно в 18:35 на 22-м километре трассы М9 «Балтия» столкнулись попутно двигавшиеся пять легковых машин. После происшествия медики госпитализировали с травмами одного пострадавшего.

Участниками второго ДТП стали семь автомобилей. Информация об аварии поступила диспетчеру примерно в 20:40. Столкновение произошло на 27-м километре этой же автотрассы. Обошлось без пострадавших.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства двух массовых аварий.

Ранее пьяная женщина на Porsche сбила ребенка в коттеджном поселке на территории Новой Москвы. Мальчик умер в больнице от несовместимых с жизнью травм.