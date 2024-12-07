07 декабря 2024, 13:13

Два маленьких мальчика погибли при пожаре в Подольске, они прятались в шкафу

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При пожаре в одной из квартир в многоэтажном доме в Подольске погибли двое детей двух и четырех лет. СК по Московской области возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Загорелось жилое помещение на девятом этаже многоэтажки. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела двух мальчиков четырех и двух лет.

«Предварительной причиной произошедшего явилось ненадлежащее использование электрооборудования», - сообщили в СК.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По данным пресс-службы МЧС, пожар начался из-за неисправности обогревателя. Дети пытались спрятаться от огня в шкафу: там их нашли без сознания. Медики не смогли спасти мальчиков.

В конце ноября в Псковской области два мальчика также погибли в пожаре. Огонь разгорелся в частном доме. При тушении спасатели обнаружили тела мальчиков трех и 16 лет.

Спасатели Уголовное дело Подольск Пожары Дети Квартиры
07 декабря 2024, 10:54
Три человека пострадали при стрельбе в ресторане Euphoria в Подмосковье
РИА «Новости»
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Огнестрельные ранения получили три человека при стрельбе в ресторане Euphoria в Подмосковье. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Мужчины получили ранения бедра и поясницы», - отметил собеседник телеканала.

Официальной информации по факту стрельбы не поступало, подробности уточняются.

В Ленинградской области задержали 50-летнего адвоката за стрельбу на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия в ходе дорожного конфликта. Пострадавший написал заявление на обидчика, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября стрельба по мишеням едва не стоила жизни школьнику из Балашихи. Одна из пуль срикошетила и попала ему в висок , потребовалось хирургическое вмешательство.

Стрельба Рестораны
07 декабря 2024, 01:13
При пожаре в автобусе на юго-западе Москвы погиб человек
РИА «Новости»
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В Москве на Голубинской улице сгорел автобус. Спасатели потушили огонь. Один человек погиб, столько же пострадало, сообщил РИА «Новости» представитель МЧС Москвы.

«В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», - сказал он.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили возгорание.

Источник «Известий» сообщил, что автобус ехал по междугороднему маршруту. Причина пожара неизвестна.

В Перми произошел подобный случай. Автобус с пассажирами загорелся прямо во время движения и съехал в кювет. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Все 20 человек благополучно эвакуировались из салона. На место ЧП прибыли восемь спасателей с двумя единицами техники и потушили огонь.

Пожары МЧС РФ Автобусы Москва
06 декабря 2024, 23:36
Пострадавших при драке в школе выписали из больницы в Краснодаре
РИА «Новости»
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Всем пострадавшим в поножовщине детям врачи оказали медицинскую помощь и отравили домой. Теперь они будут проходить амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

В пятницу, 6 декабря, в одной из школ поселка Российское в ходе конфликта ученик восьмого класса напал с ножом на своих сверстников. В результате нападения в больницу с колото-резаными ранениями и легкими травмами попали четверо школьников 13, 14 и 15 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, устроившего резню юношу задержали. Мотивы его действий устанавливаются. Также будет дана оценка действиям руководства учебного учреждения Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал правоохранителей оперативно разобраться в произошедшем и установить, как подросток пронес нож на территорию школы.

Уголовное дело Дети Школы Школьники Поножовщины Краснодарский край
06 декабря 2024, 20:12
Резня в школе Краснодара началась из-за песни Моргенштерна
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Ученик восьмого класса напал с ножом на детей в одной из школ Краснодара из-за музыки. Причиной конфликта стала песня рэпера Алишера Моргенштерна*, сообщил источник 360.ru.

Сначала, по его словам, ученик попросил другого школьника выключить песню исполнителя, которую тот слушал слишком громко. Получив отказ, восьмиклассник достал нож.

В результате нападения в больницу с колото-резаными ранами попали трое школьников 13, 14 и 15 лет.

Краснодарский оперштаб уточнил, что ранения получили пять подростков. Правоохранители задержали устроившего резню юношу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал разобраться в произошедшем и выяснить, как холодное оружие попало на территорию школы. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Дети Школы Краснодар Музыка Школьники Краснодарский край

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