Два летательных аппарата рухнули на Кубани

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По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения упали два летательных аппарата. Прибывшие на место пожарные установили, что горит один из рухнувших объектов. Также загорелся камыш.

«Площадь пожара примерно 250 метров квадратных. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет», - сообщили в оперштабе.

Сейчас огнеборцы занимаются локализацией огня. В работах по тушению задействовали 40 человек и 14 единиц техники. На месте работают правоохранители и спецслужбы.

Изначально информация о пожаре появилась в СМИ. Огонь и поднимающийся столб дыма сняли на видео.