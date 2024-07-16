16 июля 2024, 08:32

Два лесных пожара в Северском районе ликвидировали на Кубани

РИА «Новости»
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Специалисты ликвидировали оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Один очаг возгорания возник в Смоленском участковом лесничестве, второй в Калужском - 1,5 гектара. Для борьбы с огнем привлекли 30 человек и 17 единиц техники.

Также крупный лесной пожар в регионе тушат под Новороссийском. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева , там пострадало более 60 гектаров уникального лесного массива, сгорели постройки на базах отдыха. Ликвидацию горения осложнили шквалистый ветер и трудный рельеф.

«Эта ситуация показала нам, насколько важно своевременно выявить и реагировать на малейшие признаки возгорания. Поэтому считаю необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов», - подчеркнул он.

По факту пожара под Новороссийском возбудили уже два уголовных дела.

Лесные пожары
16 июля 2024, 08:55
Автомобиль врезался в машину ГИБДД на юге Москвы
РИА «Новости»
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Авария с участием служебного автомобиля ГИБДД произошла в Северном Чертанове утром во вторник. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось неподалеку от дома №120 на Варшавском шоссе. По предварительным данным, в автомобиль оформлявших другое ДТП сотрудников ГИБДД въехала BMW.

Таким образом, всего на этом участке оказались четыре пострадавших автомобиля: машина ГИБДД и BMW, а также иномарки Porsche и BMW, которые столкнулись чуть ранее. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло.

Днем ранее два подростка насмерть разбились на иномарке в Кузбассе.

ГИБДД Машины Москва
15 июля 2024, 22:35
В Москве впервые конфисковали электросамокат за наезд на пешехода
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В Москве судебные приставы впервые изъяли электросамокат по решению суда после ДТП. Об этом сообщили на сайте столичного управления ФССП.

Электросамокат фирмы Dualtron ultra конфисковали у студента-дизайнера, который ранее в состоянии алкогольного опьянения наехал на пенсионерку. Как выяснилось, молодой человек совершил повторное правонарушение.

«Суд <…> постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления в собственность государства, и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 18 месяцев», - говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о введении значительных штрафов для пользователей электросамокатов за вождение в нетрезвом виде, превышение установленных скоростных лимитов и ряд других нарушений. По мнению парламентариев, дополнительные санкции и штрафы повысят безопасность на дорогах.

Суд ДТП Электросамокаты Москва
15 июля 2024, 22:14
Катер с тремя детьми взорвался в Подмосковье
РИА «Новости»
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Взрыв прогремел на катере с людьми в Кудиновском карьере в Подмосковье. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, две семьи отдыхали на берегу, когда 69-летний мужчина предложил им покататься на катере. В какой-то момент в моторном отсеке катера произошла разгерметизация маслопровода, что привело к взрыву мотора.

В результате пострадали мать и трое детей, они получили серьезные ожоги. Пострадавших отправили в ожоговый центр.

Ранее взрыв произошел на маломерном судне в морском порту Сочи после бункеровки. Среди отдыхавших никто не пострадал. Причиной ЧП стало скопление паров бензина.

В Нижнем Тагиле также взорвался катер. Это произошло на озере при попытке завести мотор. На борту судна находились отец и его 14-летний сын.

Мальчик попал в больницу с ожогами.

Дети Больницы Взрывы
15 июля 2024, 21:56
Пропавшего после прогулки мальчика нашли под Саратовом
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Ребенок пропал в городе Пугачеве под Саратовом во время прогулки в парке. Полицейские нашли его спустя сутки, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

В воскресенье, 15 июля, девятилетний мальчик уехал кататься в городской парк на велосипеде. В назначенное время он не вернулся домой. Родители обратились в полицию в заявлением об исчезновении ребенка.

Ранее в Челябинской области почти двое суток искали девятилетнего мальчика , который не вернулся домой с прогулки. Все это время он находился в гостях у друга.

Похожий случай произошел в Тюменской области. Школьник пропал по дороге из летнего лагеря. Спустя сутки выяснилось, что 12-летний мальчик был в соседнем поселке.

Саратов Дети Челябинская область Полиция Парки

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