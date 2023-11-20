Два лебедя попали в полынью в центре Москвы

К месту происшествия прибыли орнитологи, которые спасут птиц из полыньи, расположенной в 10 метрах от берега. Размер полыньи - полтора на три метра, она окружена тонким льдом.

После спасения птиц доставят в питомник «Диво-птица».

Ранее в Московском зоопарке поселились самые большие в мире аисты. Седлоклювые ябиру будут жить берегу Большого Пресненского пруда. Их занесли в Красную книгу из-за малой численности. Зоологи пока не знают, станут ли новые обитатели зоопарка парой, поскольку птицы совсем молодые.

Также в столичном зоопарке появился на свет птенец редкой породы журавля. Его родители познакомились прошлой осенью. Сначала они общались через ограждение, а затем съехались в один вольер.