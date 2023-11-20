20 ноября 2023, 10:59

Два лебедя попали в полынью в центре Москвы

РИА «Новости»
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Два лебедя попали в полынью на пруду в парке усадьбы Трубецких в центре Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

К месту происшествия прибыли орнитологи, которые спасут птиц из полыньи, расположенной в 10 метрах от берега. Размер полыньи - полтора на три метра, она окружена тонким льдом.

После спасения птиц доставят в питомник «Диво-птица».

Ранее в Московском зоопарке поселились самые большие в мире аисты. Седлоклювые ябиру будут жить берегу Большого Пресненского пруда. Их занесли в Красную книгу из-за малой численности. Зоологи пока не знают, станут ли новые обитатели зоопарка парой, поскольку птицы совсем молодые.

Также в столичном зоопарке появился на свет птенец редкой породы журавля. Его родители познакомились прошлой осенью. Сначала они общались через ограждение, а затем съехались в один вольер.

Животные Москва 2023
20 ноября 2023, 10:40
Число погибших в секторе Газа журналистов достигло 48
Global Look Press
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Число журналистов, погибших с 7 октября после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, достигло 48. Это стало самым большим месячным показателем за последние 30 лет, сообщили в Комитете защиты журналистов (CPJ).

«По состоянию на 19 ноября <…> не менее 48 журналистов и работников СМИ оказались среди более чем 13 тысяч убитых с 7 октября», - уточнили в публикации.

Прошедший месяц оказался «самым смертоносным для журналистов» с 1992 года.

Комитет защиты журналистов основали в 1981 году. Неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке отслеживает соблюдение прав работников СМИ во всем мире.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что число жертв на территории сектора Газа среди журналистов и сотрудников гуманитарных организаций стало рекордным. С начала эскалации на Ближнем Востоке погибло большее количество сотрудников СМИ, чем в любом другом конфликте за последние 30 лет.

Израиль Смертность Журналистика Конфликт Израиля и Палестины Палестина
20 ноября 2023, 08:47
При ликвидации беспилотника в Электростали никто не пострадал
РИА «Новости»
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На месте падения обломков уничтоженного силами ПВО беспилотника в Электростали не зафиксировали разрушений, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Инна Волкова. Она подчеркнула, что в результате ликвидации БПЛА никто не пострадал.

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет», - указала Волкова.

На месте происшествия, по ее данным, работают специалисты экстренных служб. Все обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Глава городского округа также призвала жителей сохранять спокойствие и напомнила о правилах поведения при обнаружении беспилотников или их обломков. В этом случае следует обращаться по номеру телефона 112, заключила Волкова.

Ранее данные о ликвидации беспилотника опубликовало Минобороны. По данным ведомства, попытку террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья пресекли 19 ноября в 23:20.

Беспилотники
20 ноября 2023, 06:32
Неизвестный в камуфляже поджег машину на Каширском шоссе
РИА «Новости»
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На юге Москвы в Москворечье-Сабурове загорелся автомобиль. Свидетель видел, как его подожгли, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали на открытую стоянку 19 ноября в 23:50. Заявитель рассказал, что загорелась машина Mercedes-Benz GLE. По его словам, ее поджог незнакомец в камуфляже.

Возгорание на площади 0,5 квадратных метра успели потушить до приезда пожарных. Огонь повредил колесо и подкрылок. Никто не пострадал.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге прицепа-автодома на Открытом шоссе. Он подпалил при помощи зажигалки изоленту на прицепе, который полностью сгорел. Мужчина скрылся, но спустя время его разыскали и оставили под подпиской о невыезде. Ущерб от действий 40-летнего хулигана составил 500 тысяч рублей. Мотивы фигуранта дела в МВД не уточнили.

Поджоги Пожары ДТП Машины Москва 2023
20 ноября 2023, 01:32
Мумию пропавшего три года назад мужчины нашли на чердаке дома в Перми
Freepik
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В жилом доме на чердаке в Перми обнаружили мумифицированный труп мужчины, пропавшего в 2021 году. Об этом сообщил сайт perm.kp.ru.

«Мумифицированный труп <…> нашли на чердаке дома по улице Крупской сотрудники ЖКХ. Они забрались туда 10 мая, чтобы починить крышу и увидели человеческие останки», - сказано в публикации.

В материале отметили, что чердак с телом хорошо проветривался, поэтому оно высохло за эти годы. Мать погибшего заявила, что ее сына могли убить.

Ранее в одной из квартир Зеленограда нашли мумифицированное тело женщины. Ее обнаружили, когда сестра погибшей обратилась в правоохранительные органы, потому что ее родственница перестала выходить на связь. До этого они не виделись несколько лет.После обращения полицейские прибыли в квартиру и нашли 71-летнюю хозяйку среди большого количества хлама. При жизни женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Пермь

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