24 апреля 2024, 09:12

Два колеса лопнули у самолета «ИрАэро» при посадке в Якутии

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Вечером 23 апреля при посадке в аэропорту Олекминска у самолета авиакомпании «ИрАэро» лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, самолет Ан-24 совершал рейс из Якутска в Олекминск. На борту судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку. Сотрудники установят, соблюдались ли требования российского законодательства в сфере безопасности полетов.

Ранее на борт самолета авиакомпании «Россия» ворвался мужчина. Он пригрозил поджечь себя, а потом взорвать лайнер. Нарушителя задержали и передали в руки правоохранительным органам.

Якутия Авиакомпании
24 апреля 2024, 07:09
Более 600 человек эвакуировали из задымленного общежития в Москве
РИА «Новости»
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В муниципальном округе Академическом на юго-западе Москвы произошел пожар. В здании общежития загорелось лифтовое электрооборудование, эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщил источник «360».

Спасателей вызвали около полуночи в здание ​по проспекту 60-летия Октября, 13, в котором находилось общежитие Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. На последнем этаже панельной 15-этажной постройки заметили задымление и объявили эвакуацию. Вывели около 610 человек.

После осмотра здания и чердака нашли источник дыма. Произошло возгорание площадью два квадратных метра в электрической щитовой машинного отделения лифта на техническом этаже. Огонь потушили порошковым огнетушителем.

Вузы Пожары Москва
24 апреля 2024, 04:32
Пожар начался из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны сбили четвертый беспилотник самолетного типа в пригороде Воронежа. Об этом написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения. На месте уже работают оперативные службы», - сообщил глава региона.

Спасатели локализовали пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор добавил, что опасность воздушной атаки в регионе пока еще сохраняется.

Ранее российские зенитчики уничтожили третий украинский дрон на подлете к Воронежу. Первые три беспилотники обнаружили и сбили вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля: в 23:42, 02:27 и 02:50 по московскому времени.

Спасатели Пожары Беспилотники
24 апреля 2024, 04:23
«Малыш кричал». Екатеринбуржец рассказал о спасении бабушки и внука на 11-м этаже
Freepik
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В Екатеринбурге мужчина, рискуя своей жизнью, перелез через балкон на 11-м этаже ради спасения пенсионерки, которую случайно запер двухлетний внук. Им оказался главный инженер Николай Колпаков, который поделился подробностями спасения с «360».

По его словам, он находился в офисе, когда в общедомовом чате стали писать о запертой на балконе пенсионерке. Потом появилась информация, что ребенок начал какие-то таблетки глотать. Жильцы квартиры на связь не выходили, поэтому он пошел сам, чтобы помочь.

По его словам, сначала он позвонил в дверь соседям пожилой женщины и объяснил ситуацию. После этого его пустили на балкон.

«Смотрю бабушка ревет, маленький тоже кричит. Ему два года и четыре месяца. Так получилось, что она зашла на балкон, внук за ней. Дверь захлопнул, облокотился на ручку и закрыл ее», - пояснил собеседник «360».

Сначала думали вскрыть дверь, но потом отказались от этой идеи. Колпаков понял, что сможет и сам перелезть через этаж, но у него это получилось только с третьей попытки. Ребенок, по его словам, уже был весь в слезах на тот момент, как и его бабушка.

«Одного человека я позвал, чтобы держал меня за ногу. Потому что у меня ни веревки, ничего не было. Был бы это второй этаж, перелез бы спокойно, а тут 11-й. Потом я попросил отвертку, чтобы ребенка не повредить и не сломать дверь. И потом попал в квартиру», -.пояснил он.

После этого инженер спокойно вернулся в офис, но все же и его потом несколько часов трясло от пережитого. Позже пришла бабушка с внуком, чтобы поблагодарить за спасение.

«Я 15 лет назад работал альпинистом. К высоте привыкаешь. Но тут так спонтанно получилось. Я не думал, что так будет. Помог, чем мог», - резюмировал собеседник «360».

О спасении пенсионерки и ее маленького внука в Екатеринбурге стало известно накануне. Руководитель управляющей компании рассказал, что его сотрудник профессионально действовал на высоте, так как имел опыт работы в альпинизме.

Дети Мужчины Екатеринбург Квартиры
24 апреля 2024, 03:06
Силы ПВО сбили третий беспилотник на подлете к Воронежу
РИА «Новости»
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Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили третий украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Воронежу. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Угроза атаки беспилотных воздушных судов в регионе сохраняется», - сообщил губернатор.

Беспилотники ПВО

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